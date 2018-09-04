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Düğünde maganda kurşunu: 1 ölü, 1 yaralı

Kırıkkale'de düğünde havaya ateş edilmesi sonucu 1 kadın hayatını kaybetti, 3 yaşındaki çocuğu yaralandı.

04 Eylül 2018 Salı 12:13
Düğünde maganda kurşunu: 1 ölü, 1 yaralı

Kaletepe Mahallesi'ndeki bir düğünde kimliği henüz belirlenemeyen kişi veya kişilerce tabancayla havaya ateş edildi. Bu sırada düğünde bulunan Seda Gezici ve 3 yaşındaki oğlu Murat Gezici, kurşun isabet etmesi sonucu yaralandı.

Yakınları tarafından Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesine kaldırılan Seda Gezici, müdahaleye rağmen hayatını kaybetti, çocuğu tedavi altına alındı.

Polis ekipleri, düğünde ateş ettiği öne sürülen Fikret A'yı gözaltına aldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Haber Tarihi: 04 Eylül 2018 Salı 12:13
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