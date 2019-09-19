Düğünde leblebi kavgası! 2 gözaltı Adana'da bir düğünde leblebi atma nedeniyle çıkan tartışma sonucunda Sabahattin Narin'i öldürdüğü öne sürülen kişi ile kavgaya karıştığı iddia edilen iki şahıs adliyeye sevk edildi.

Adana'da bir düğünde leblebi atma nedeniyle çıkan tartışma sonucunda Sabahattin Narin'i öldürdüğü ileri sürülen kişi ile kavgaya karıştığı iddia edilen iki şahıs adliyeyesevk edildi. Olay, merkez Yüreğir ilçesi Kiremithane Mahallesi Şehit Yunus Uğur Sokak’ta meydana geldi. İddiaya göre, geçtiğimiz pazar günü arkadaşlarıyla düğüne giden Sabahattin Narin’in kafasına leblebi atıldı. Narin duruma sinirlenerek leblebi attığını ileri sürdüğü Abdülkadir S. ile tartışmaya başladı. Tartışma büyüyünce taraflar arasında kavga çıktı. Vatandaşların araya girmesiyle kavga büyümeden önlendi. Olaydan bir gün sonra barışmak için buluşan taraflar arasında tekrar kavga çıktı. Abdülkadir S. tüfekle Sabahattin Narin’i yaraladı. Özelbir hastaneye kaldırılan Narin, doktorların müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi.

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