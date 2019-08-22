0553 313 94 23

Düğünde köçek oyununa ilgi

Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde Kastamonulu köçekler ilgi gördü.

22 Ağustos 2019 Perşembe 12:18
Düğünde köçek oyununa ilgi

Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde Kastamonulu köçekler ilgi gördü.


Tavşanlı ilçesinde 112 Acil Servisi görevlisinin oğulları sünnet töreninde Kastamonu’dan gelen köçekler büyük ilgi gördü.


Maviay Düğün Salonu’nda düzenlenen sünnet töreni öncesi evlerinin önünde toplanan davetlilere köçeklerin oyunu büyük alkış aldı.


Yeni Mahalle Bahtiyar sokak üzerinde toplanan davetlilere ilk olarak kurban kesildi. Yapılan dua sonrası davetlilere ikramlarda bulunuldu. Daha sonra Kastamonu’dan gelen köçekler kemençe, davul ve zurna eşliğinde hünerlerini gösterdiler.


İki oğlunun sünnet töreninde farklılık olmasını istediğini belirten Emre Öztürk, " Yöremizde düğün ve sünnet törenlerinde yapılmayan bir etkinlik olmasını istedik. Bunun için de organizatör arkadaşımız Deniz Uçarın da tavsiyesi ile köçek getirdik. Daha önce ilçemizde yapılmayan bir etkinliği de yapmış olduk. Gelen davetlilerimiz de oldukça memnun oldu" dedi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 22 Ağustos 2019 Perşembe 12:18
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Anadolu Isuzu, TransAnatolia Rallisi'nde yarışacak
    1. Anadolu Isuzu, TransAnatolia..
    2. Hepsini tek tek elleriyle yapıyorlar!..
    3. Türk yüzücü "Denizin Everesti"ni..
    4. Büyükşehir’in engellilere ulaşım..
    5. Adana'da akıllara durgunluk veren..
    6. Kayserispor taraftarı forvet..
    7. Honda’dan scooter modellerine özel ÖTV..
    8. Manisa'da feci kaza! Tarım işçilerini..
    9. Midesinden ve bağırsağından 45 kapsül..
    10. Nizip’te 29 uyuşturucu hap ele..
    11. Şehidin eşi, şehit Yanık’ı üniformayla..
    12. Gümrüklerde 'hız' ve 'yerlilik' artışı
    13. Başından vurulan fındık işçisi ağır..
    14. Altın fiyatları
    15. Sıfır Atık Projesi'ne 32 bin okuldan..
    16. İsrail vatandaşı Filistinliler sol..
    17. Aydın Yılmaz'ın yeni takımı! Nereden..
    18. Çuval dolusu para verip aldığı aracı..
    19. Kayserispor Başkanı’ndan Erzurumspor’a..
    20. Mahallede uyuşturucu sattırmayınca..
    Pompeo açıkça duyurdu: O tarihten sonra kargaşa çıkacak
    Pompeo açıkça duyurdu: O tarihten sonra kargaşa çıkacak
    Bakan Soylu’dan Ahmet Davutoğlu ve Abdullah Gül hakkında bomba ifadeler!
    Bakan Soylu’dan Ahmet Davutoğlu ve Abdullah Gül hakkında bomba ifadeler!
    Davutoğlu'nun partisine geçen CHP'linin evine haciz geldi
    Davutoğlu'nun partisine geçen CHP'linin evine haciz geldi
    İsmail Saymaz 'oh olsun' dedi... Ersoy Dede cevabı yapıştırdı
    İsmail Saymaz 'oh olsun' dedi... Ersoy Dede cevabı yapıştırdı
    İBB'de FETÖ ve PKK'lılara gün doğdu! 40 bin kişi alınacak
    İBB'de FETÖ ve PKK'lılara gün doğdu! 40 bin kişi alınacak

    Günün Karikatürü

    22 Ağustos 2019
    Millet İttifakı'nın adayı İYİ Parti'den istifa etti
    Millet İttifakı'nın adayı İYİ Parti'den istifa etti
    Bomba ihbarı yapıyorum dedi ve açıkladı: Marmara Denizi'nin dibinde nükleer bomba faal
    Bomba ihbarı yapıyorum dedi ve açıkladı: Marmara Denizi'nin dibinde nükleer bomba faal