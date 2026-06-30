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Gündem Düğünde havaya ateş açan maganda muhtar, 17 yaşındaki çocuğu vurdu
Gündem

Düğünde havaya ateş açan maganda muhtar, 17 yaşındaki çocuğu vurdu

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Düğünde havaya ateş açan maganda muhtar, 17 yaşındaki çocuğu vurdu

Konya’nın Meram ilçesinde bir düğünde havaya ateş açmak isteyen mahalle muhtarının silahından çıkan kurşun, 17 yaşındaki bir genci yaraladı. Gözaltına alınan muhtar tutuklandı.

Pazar günü Konya'nın Meram ilçesine bağlı Bahçeşehir Mahallesi’nde bir düğüne katılan Yeşiltekke Mahallesi Muhtarı Ali Ayçiçek, tabancasıyla havaya ateş açmak isterken davetliler arasında bulunan 17 yaşındaki Halil İbrahim Edizer, bacağından vuruldu.

TUTUKLANDI

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı genç, ambulansla Konya Şehir Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekiplerince gözaltına alınan muhtar Ali Ayçiçek, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

Muhtarın olaydan kısa süre önce damadın yanında tabancasını ateşlediği anlara ait cep telefonu görüntüleri de ortaya çıktı.

 

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