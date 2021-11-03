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Yaşam Düğünde dua ederken bir anda yere yığıldı! O anlar anbean kaydedildi
Yaşam

Düğünde dua ederken bir anda yere yığıldı! O anlar anbean kaydedildi

Tunceli’nin önemli Alevi ocaklarından olan Şıh Delili Berğecan dedelerinden 90 yaşındaki Hüseyin Erdoğan, katıldığı düğünde bir anda fenalaşarak yere yığıldı. Kalp krizi geçirdiği öğrenilen Erdoğan, hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2021-11-03 20:34:00 - 2021-11-03 20:39:56

Tuncelili Alevi dedesi Hüseyin Erdoğan, İstanbul’da katıldığı bir düğünde genç çiftler için dua ederken kalp krizi geçirip hayatını kaybetti. Erdoğan’ın o anları düğüne katılan bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Tunceli’nin önemli Alevi ocaklarından olan Şıh Delili Berğecan dedelerinden Hüseyin Erdoğan (90), İstanbul’da katıldığı düğünde, genç çiftin dini nikahını kıyması için sahneye çağrıldı.

 

Dua ederken fenalaştı

Sahnede çift için dua eden Erdoğan, bir anda fenalaştı. Kalp krizi geçirdiği anlaşılan Erdoğan, çağrılan ambulansla hastaneye kaldırıldı. Erdoğan, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Erdoğan’ın ölüm anı, düğüne katılan bir davetli tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Cenazesi toprağa verildi

Erdoğan’ın naaşı, dün Tunceli’nin Pertek ilçesinde bulunan cemevinde Tunceli Valisi Mehmet Ali Özkan, ailesi, kurum amirleri ve çok sayıda vatandaşın katılımıyla kılınan cenaze merasiminin ardından köyünde toprağa verildi.

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