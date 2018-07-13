0553 313 94 23

Düğünde drift görüntüleriyle tepki çeken sürücü enselendi

Düğün konvoyu önünde otomobiliyle 'drift' yapan ve bu anların görüntülerinin sosyal medyada yayınlanmasıyla tepki çeken sürücü Onur Bulut, polis ekiplerince yakalandı.

13 Temmuz 2018 Cuma 17:40
Düğünde drift görüntüleriyle tepki çeken sürücü enselendi

Kentte, 23 Haziran’da Beşirli Mahallesi ve Akyazı mevkiindeki Karadeniz Sahil Yolu'nda düğün konvoyun önünde yer alan modifiyeli otomobilin sürücüsü, drift yaptı. Drift yaparak ilerleyişini sürdüren konvoyun görüntüleri de cep telefonu kamerasında kaydedilerek sosyal medyada paylaşıldı. Görüntülerde aynı otomobilin karayolu üzerindeki yaya üst geçidi çevresinde ve bazı bağlantı yol güzergahında drift yaparak trafiği tehlikeye soktuğu gözlendi.

Sosyal medyada bazı takipçiler de tepki koyduğu görüntüleri, twitter üzerinden İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Trabzon Valisi Yücel Yavuz'u da etiketleyerek paylaştı, sürücün yakalanmasını istedi. Bunun üzerine harekete geçen polis ekipleri otomobil sürücünü yakalamak için çalışma başlattı.

SÜRÜCÜ YAKALANDI, 216 LİRA CEZA KESİLDİ

Yürütülen çalışmalar kapsamında plakası belirlenen otomobil sürücüsünün kimliğinin Onur Bulut olduğu saptandı. Polis ekiplerince kentteki iş yerinden alınan sürücü Bulut, polis merkezine götürüldü. İfadesi alınan sürücü Bulut hakkında 'tehlikeli araç kullanmak' suçundan 216 lira trafik cezası kesildi.

'YAPTIĞIM HATAYDI ÖZÜR DİLERİM'

Yaptığının hata olduğunu ve üzgün olduğunu belirten sürücü Onur Bulut, kötü örnek olduğu için herkesten özür dilediğini söyledi. Bulut, "Bir arkadaşımızın düğün konvoyunda,  drift yapmaya başladık. Sonradan basına düştüğünü gördük. Dün akşamdan beri basında yer alıyor. Bu sabah polisler şahsımı alıp emniyete götürüp, ifademi aldı. Gerekli cezayı kestiler. Şu anda temiz bir şekilde buradayım. Tabi ki yaptığımız bir hataydı, yanlış örnek olduk. Tüm Trabzonlulardan özür diliyorum. Tekrarını inşallah yaşamayız. Biz 'maganda' değiliz, esnafız yanlış örnek olmayalım, yanlış tanıtılmayalım halkımıza. Tüm herkesten özür dilerim yaptığım hareket için" dedi.

ÖNLEMLER ARTIRILDI

Öte yandan Trabzon İl Emniyet Müdürü Orhan Çevik'in talimatı doğrultusunda trafik polisi ekipleri denetim ve kontrollerini yoğunlaştırdı. Ekipler özellikle 'drift' yapılanan ve bahse konu görüntülerle sosyal medyada tepki çeken karayolunda da özel önlem alarak denetim ve kontrollerde bulundu. Polis ekipleri, kente tehlikeli araç kullanan sürücülerin yanı sıra, özellikle abart egzoz ve müzik sistemi bulunan modifiye araçlar üzerinde denetimlerini artırdı.

Haber Tarihi: 13 Temmuz 2018 Cuma 17:40
  1. Trabzon
  2. drift
  3. akyazı
  4. düğün
  5. sosyal medya

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Borsa günü yükselişle kapattı
    1. Borsa günü yükselişle kapattı
    2. Adnan Oktar'ın yakın koruması firar etti
    3. Evde krem peynir nasıl yapılır?
    4. Halkı yoldan çıkaran Oktar: Devletimi..
    5. Meyve suyu nasıl yapılır?
    6. İşte Adnan Oktar'ın mal varlığının..
    7. 2018 2019 okul kayıtları ne zaman..
    8. Antalya'da Alman turist otel odasında..
    9. Patates hasadı başladı: Fiyatlar inecek
    10. Tekirdağ Çorlu'da tren kazasında..
    11. İbrahim Kalın'dan flaş açıklamalar
    12. Adnan Oktar örgütünün aylık kazancı..
    13. Okullar ne zaman açılacak 2019 MEB
    14. Meksika'da AVM'nin çatısı çöktü
    15. Galatasaray Derdiyok'la sevindi!
    16. 2018-2019 eğitim öğretim yılında..
    17. Evertonlı Cenk Tosun güç depoluyor
    18. Sürekli yorgun hissetmenizin nedeni..
    19. Aksaray’da şüpheli kovalamacası film..
    20. Babuna ilk kez görüntülendi
    NATO Zirvesi'nde Trump Erdoğan'ın arkasından bakın ne demiş!
    NATO Zirvesi'nde Trump Erdoğan'ın arkasından bakın ne demiş!
    15 Temmuz şehidi Erol Olçok'un kardeşi verilen kararlara tepki gösterdi
    15 Temmuz şehidi Erol Olçok'un kardeşi verilen kararlara tepki gösterdi
    Beyni yiyip bitiren gıdaların listesi yayınlandı!
    Beyni yiyip bitiren gıdaların listesi yayınlandı!
    Silivri TOKİ kura sonuçları isim listesi 2018 TOKİ Silivri çekiliş
    Silivri TOKİ kura sonuçları isim listesi 2018 TOKİ Silivri çekiliş
    Aleksis Çipras'tan Erdoğan itirafı
    Aleksis Çipras'tan Erdoğan itirafı

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Öldürülen teröristin cebinden şehidin parası çıktı
    Öldürülen teröristin cebinden şehidin parası çıktı
    Adnan Oktar çetesinin kaçan eski üyeleri konuştu! Değirmenin suyu...
    Adnan Oktar çetesinin kaçan eski üyeleri konuştu! Değirmenin suyu...