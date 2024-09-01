  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yaşam Düğünde çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaşamını yitirdi
Yaşam

Düğünde çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaşamını yitirdi

Yeniakit Publisher
2024-09-01 02:19:00 -
Düğünde çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaşamını yitirdi

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde mahalle düğününde çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, Düziçi ilçesi Kurtuluş mahallesinde bir düğünde iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyüp kavgaya dönüşmesi üzerine bir kişi silahla evli ve 1 çocuk babası Samet Avcıtürk'ü (26 ) vurarak kaçtı. Ağır yaralanan Samet Avcıtürk kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Hastane önünde bekleyişlerini sürdürürken Samet Avcıtürk'ün acı haberiyle yıkılan ailesi sinir krizleri geçirdi. Bölgeye gelen polis ekipleri tarafından olay yerinde inceleme başlatıldı.

Olay ile ilgili soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.

Kaynak: İHA

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23