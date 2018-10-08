Düğünde bıçak ve sopalar havada uçuştu: 8 kişi yaralı
Düğünde, çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine bıçak ve sopalar havada uçuştu.08 Ekim 2018 Pazartesi 09:14
Yüksekören Mahallesi'nde bir düğünde bilinmeyen bir nedenle iki grup arasında tartışma çıktı.Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine iki grup birbirine sopa ve taşla saldırdı.
Kavgada 8 kişi vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı. Yaralılar çevredeki vatandaşların araçlarıyla Kozan Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Olaya karıştığı değerlendirilen 2 kişi gözaltına alındı.
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