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Düğünde bıçak ve sopalar havada uçuştu: 8 kişi yaralı

Düğünde, çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine bıçak ve sopalar havada uçuştu.

08 Ekim 2018 Pazartesi 09:14
Düğünde bıçak ve sopalar havada uçuştu: 8 kişi yaralı

Yüksekören Mahallesi'nde bir düğünde bilinmeyen bir nedenle iki grup arasında tartışma çıktı.Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine iki grup birbirine sopa ve taşla saldırdı.

Kavgada 8 kişi vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı. Yaralılar çevredeki vatandaşların araçlarıyla Kozan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Olaya karıştığı değerlendirilen 2 kişi gözaltına alındı.

Haber Tarihi: 08 Ekim 2018 Pazartesi 09:14
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