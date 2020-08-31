Düğünde arazi tartışmasında kan aktı: 1 ölü 1 yaralı

Kanlı olay Aksaray’ın merkeze bağlı Yeşilova Beldesinde oldu. Verilen bilgiye göre, beldede yaşayan Ramazan K. (26), ve kardeşi Gökhan K. (23), yakınlarının düğün merasiminde arazi meselesi yüzünden daha önceden husumetli oldukları ve komşuları olan Eray Kargın (20) ve kardeşi İsmail K. (26) ile karşılaşınca bir süre kendi aralarında tartışmaya başladı.

Çıkan tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesi üzerine Gökhan ve Ramazan K. isimli kardeşler bıçak ve silahla Eray ve İsmail K. isimli kardeşlere saldırdı. Bıçak ve silahların kullanıldığı kavgada Eray Kargın ve ağabeyi İsmail K. yaralandı. Yaralı olarak hastaneye kaldırılan Eray Kaygın yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olayla ilgili olarak jandama soruşturma başlattı.