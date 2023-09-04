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Yerel Düğün yemeğinden 70 kişi zehirlendi
Yerel

Düğün yemeğinden 70 kişi zehirlendi

Yeniakit Publisher
2023-09-04 03:10:00 -
Düğün yemeğinden 70 kişi zehirlendi

Zonguldak'ın Devrek ilçesinde düğünde yedikleri yemekten zehirlendikleri düşünülen 70 kişi tedavi altına alındı.

Karşıyaka Mahallesi'nde düzenlenen düğünde ikram edilen pilav, tavuk ve nohut yemeğinden yiyen davetlilerden bazıları bir süre sonra rahatsızlandı.

İshal ve kusma şikayetiyle farklı zamanlarda Devrek Devlet Hastanesine başvuran 70 kişi, gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedavi altına alındı.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri de yemekten numune aldı.

Kaynak: AA, DHA
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