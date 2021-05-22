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Yaşam Düğün yasağı kalktı mı? Düğünler ne zaman yapılacak?
Yaşam

Düğün yasağı kalktı mı? Düğünler ne zaman yapılacak?

Düğün nişan yasak mı? Koronavirüs salgını sebebiyle pek çok kısıtlama uygulanıyor. Düğün, nişan gibi planlarını erteleyenler ise yasaların kalkıp kalkmadığını merak ediyor. Peki, düğün yasağı ne zaman biter? Düğün yasağı bitti mi? Düğünler ne zamandan sonra yapılabilir?

Yeniakit Publisher
2021-05-22 14:55:00 -
Düğün yasağı kalktı mı? Düğünler ne zaman yapılacak?

Koronavirüs salgının sebebiyle aylardır ülkemizde önemli tedbirler uygulanıyor. Düğün, kına, nişan gibi organizasyonlarını erteleyenler ise yasakların ne zaman kalkacağını, düğünlerin kaç kişiyle yapılabileceğini araştırmaya başladı. Düğün yasağı kalktı mı?

Düğün yasağı kalktı mı? Düğünler ne zaman yapılacak?

İçişleri Bakanlığı 17 Mayıs-1 Haziran tarihleri arasında geçerli olacak kurallara ilişkin geçtiğimiz günlerde kademeli normalleşme genelgesi yayımladı. Söz konusu genelgede düğün organizasyonlarının yasak olduğu hatırlatıldı. Genelgede, “Evlendirme işlemlerinin gerçekleştirilmesine devam edilmekle birlikte halen uygulanmakta olan nikah ve nikah merasimi şeklindeki düğünler ile nişan ve kına gibi etkinliklerin yapılmaması uygulaması, 1 Haziran 2021 tarihine kadar devam edecektir” ifadeleri yer aldı. 

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