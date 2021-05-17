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Yaşam Düğün yasağı bitti mi? Ne zaman düğün nişan yapılabilecek?
Yaşam

Düğün yasağı bitti mi? Ne zaman düğün nişan yapılabilecek?

Düğün yasağı ne zaman son? Koronavirüs salgını sebebiyle toplu düğün, nişan ve kına törenlerine izin verilmiyor. Evlilik hazırlıkları yapanlar yasakların ne zaman kalkacağını merak ediyor. 1 Haziran düğün yasağı kalkacak mı?

Yeniakit Publisher
2021-05-17 16:37:00 -
Düğün yasağı bitti mi? Ne zaman düğün nişan yapılabilecek?

Koronavirüs salgını sebebiyle ülkemizde pek çok önemli tedbir uygulanıyor. Sosyal mesafenin korunmasının güç olduğu alanlara ilişkin kısıtlamalar sürüyor. Düğün planı yapanlar ise yasakların ne zaman kalkacağını merak ediyor. Peki, düğün yasağı 1 Haziran’da biter mi?

Düğün yasağı bitti mi? Ne zaman düğün nişan yapılabilecek?

17 Mayıs Pazartesi sabahı tam kapanma sona erdi. İçişleri Bakanlığı 17 Mayıs-1 Haziran tarihleri arasında geçerli olacak kısıtlamalara ilişkin genelge yayımladı. Düğün törenleri için genelgede, “Evlendirme işlemlerinin gerçekleştirilmesine devam edilmekle birlikte halen uygulanmakta olan nikah ve nikah merasimi şeklindeki düğünler ile nişan ve kına gibi etkinliklerin yapılmaması uygulaması, 1 Haziran 2021 tarihine kadar devam edecektir” ifadeleri yer aldı.

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