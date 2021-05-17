Koronavirüs salgını sebebiyle ülkemizde pek çok önemli tedbir uygulanıyor. Sosyal mesafenin korunmasının güç olduğu alanlara ilişkin kısıtlamalar sürüyor. Düğün planı yapanlar ise yasakların ne zaman kalkacağını merak ediyor. Peki, düğün yasağı 1 Haziran’da biter mi?

Düğün yasağı bitti mi? Ne zaman düğün nişan yapılabilecek?

17 Mayıs Pazartesi sabahı tam kapanma sona erdi. İçişleri Bakanlığı 17 Mayıs-1 Haziran tarihleri arasında geçerli olacak kısıtlamalara ilişkin genelge yayımladı. Düğün törenleri için genelgede, “Evlendirme işlemlerinin gerçekleştirilmesine devam edilmekle birlikte halen uygulanmakta olan nikah ve nikah merasimi şeklindeki düğünler ile nişan ve kına gibi etkinliklerin yapılmaması uygulaması, 1 Haziran 2021 tarihine kadar devam edecektir” ifadeleri yer aldı.