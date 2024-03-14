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Ekonomi Düğün yapacak olanlar dikkat! Kuyumculardan kulaklara küpe öneri
Ekonomi

Düğün yapacak olanlar dikkat! Kuyumculardan kulaklara küpe öneri

Yeniakit Publisher
2024-03-14 16:41:00 -
Düğün yapacak olanlar dikkat! Kuyumculardan kulaklara küpe öneri

Ramazan ayının ardından adeta düğün sezonu açılacak. Kuyumcu esnafı ise düğün yapacak olanlara seslendi 'Erken davranın' mesajı verdi.

Eskişehir’de kuyumculuk yapan Emre Öztürk, ilerleyen günlerde altın fiyatlarında yükseliş beklenmesi nedeniyle düğün hazırlığı yapan çiftlerin sezonu beklemeden şimdiden birikim yapmalarını tavsiye etti.

Fiyatları artan altının çoğalan talep ve yaklaşan düğün sezonu nedeniyle daha da yükselmesi bekleniyor. Altın fiyatlarındaki yükseliş başta düğün hazırlığı yapan çiftler olmak üzere toplumun bazı kesimlerinde endişeye neden olurken, Eskişehir’de kuyumculuk yapan Emre Öztürk vatandaşlara yönelik bazı tavsiyeler verdi. Seçim arifesinin ve dış piyasadaki hareketliliğin altın fiyatlarını yukarıya taşıyabilecek faktörler arasında yer aldığı söyleyen Öztürk, yatırımcı ve kuyumcuların ortak tavsiyesinin çiftlerin şimdiden altınlarını alarak bir köşede yatırım yapmaları olduğunu ifade etti. Sezonu beklerken fiyatların daha da yükselmesinin çiftler için dezavantaj olacağına dikkat çeken Eskişehirli kuyumcu, bu tür dalgalanmalarda en önemli detayın bilinçli yatırım yapmak olduğuna vurgu yaptı.

“Piyasadaki hareketlilik altın fiyatlarını yukarıya taşıyabilecek etmenler arasında”

Eskişehir’de kuyumculuk yapan Emre Öztürk, son zamanlarda altın fiyatlarındaki yükselişin vatandaşlarda ve özellikle düğün hazırlığı yapan çiftlerde sezon öncesi endişe oluşturduğunu belirtti. Ramazan Ayı'nın da etkisiyle artan talep ve yaklaşan düğün sezonu nedeniyle altın fiyatlarının daha da yükseleceği beklentisinin tetiklendiğini dile getiren Öztürk, “Bu durum hem yatırımcıları hem de kuyumcuları yakından ilgilendiriyor. Yatırımcı olarak bakıldığında altın her zaman güvenli bir liman olarak görülebilir. Özellikle ekonomik belirsizlikler ve siyasi dalgalanmalar arttıkça altına olan talep de artıyor ve bu seçimde de bunu yaşıyoruz. Bu durum altın fiyatlarının yükselmesine yol açıyor. Hem seçim arifesinde olmamız hem de dış piyasadaki hareketlilik altın fiyatlarını yukarıya taşıyabilecek etmenler arasında yer alıyor. Kuyumcular açısından ise olay biraz farklı. Çünkü altın fiyatlarının yükselmesi satışlarımızı olumsuz etkiliyor. Özellikle düğün sezonu öncesi yüksek fiyatlar çiftlerin altın alımını ertelemesine yol açabiliyor ve bu da daha az altın satılmasına neden olabiliyor. Özellikle işçilikli ürünlerde ciddi miktarda düşüşler gözlemlenebiliyor ve bu da tabii ki bizlerin cirolarının düşmesine sebebiyet veriyor.

“Altınla yatırım yapacak kişilerin şimdiden yatırımlarını köşeye atmalarını öneriyoruz”

Yatırımcı ve kuyumcuların ortak tavsiyesinin, çiftlerin şimdiden altın alarak bir köşede birikim yapmaları olduğunu aktaran Öztürk, konuşmasına şöyle devam etti:

“Çünkü sezonu bekleyip de fiyatların daha da yükselmesiyle beraber almak biraz daha onların dezavantajı olacaktır. Burada karlılığı koruma çok daha önemli. Uzun vadede altın fiyatlarının her zaman yükseleceği aslında çok garanti olmamakla birlikte tabii ki şu andaki ekonomik şartlar üzerinde siyasi bir istikrar olmadığı için, özellikle altın fiyatlarındaki artışlarda hızlı bir şekilde ilerlediği için altınla yatırım yapacak kişilerin şimdiden almalarını ve bunlarla ilgili yatırımlarını bir köşeye atmalarını tavsiye ediyoruz. Önemli olan bu dalgalanmalarda bilinçli yatırım yapmaktır. Düğün yapacak çiftler de altınlarını alarak, fiyatları takip ederek ve en uygun zamanda alım yaparak kendilerini garanti altına alabilirler.”
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