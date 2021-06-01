Düğün ve nikahların yapılması ile ilgili detay İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelge ile belli oldu. 17 Mayıs ve 1 Haziran tarihleri arasında kontrollü normalleşme tedbirleri uygulandı. Düğünler ve nikahlar serbest mi, yasak kalktı mı? Düğünler ne zaman yapılacak? sorusu gündeme geldi.

Düğün ve nikahlar ne zaman serbest?

1 Haziran Salı günü kontrollü normalleşme süreci sona erecek. Bugün düzenlenen Kabine Toplantısı ile düğünlerin serbest olup olmayacağı belli oldu.

6.2- Nikah törenleri ile nikah merasimi şeklindeki düğünler;

- Açık alanlarda;

Sağlık Bakanlığı Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberinde nikah törenleri ve düğünlerle ilgili belirlenen tüm kurallara eksiksiz riayet edilmesi,

Masa ve sandalyeler arasında gerekli mesafenin bırakılması ile temizlik, maske, mesafe kurallarına uyulması,

Yiyecek-içecek ikramının yapılmaması,

Kapalı alanlarda ise yukarıdaki kurallara ilave olarak;

Kişi başı asgari 6 m² alan bırakılması,

Azami 100 davetli ile sınırlandırılması, kaydıyla 1 Haziran 2021 Salı gününden itibaren yapılabilecektir.

Yiyecek-içecek ikramına ve kapalı alanlarda azami davetli sayısına ilişkin kısıtlamalara 15 Haziran 2021 Salı günü son verilecektir. Bu tarihten sonraki nikah törenleri ve düğünlerde yiyecek-içecek ikramı yapılabilecek olup kapalı alanlarda kişi başına en az 6 m² alan bırakılması kaydıyla azami katılımcı sınırı uygulanmayacaktır.

Nişan ve kına gibi etkinliklere 1 Temmuz 2021 tarihinden sonra izin verilecektir.