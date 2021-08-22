  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Güvenlik güçleri İran sınırında gece gündüz nöbette
Meksika'da tropik fırtına can aldı
Eski Devlet Başkanı hapishanede intihar girişiminde bulundu
Spor yorumcuları: Beşiktaş'ın penaltısı verilmedi
Gündem Düğün sonrası yemekten zehirlenen 28 kişi hastaneye kaldırıldı
Gündem

Düğün sonrası yemekten zehirlenen 28 kişi hastaneye kaldırıldı

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde düğün sonrası ikram edilen tavuklu pilavdan zehirlendikleri şüphelenilen 28 kişi tedavi altına alındı.

Yeniakit Publisher
2021-08-22 08:30:00 -
Düğün sonrası yemekten zehirlenen 28 kişi hastaneye kaldırıldı

Ahmet K, oğlu İsmail K'nin düğününün ardından Nusretiye Mahallesi Şehit İshak Öztürk Caddesi'ndeki evlerine gelen davetlilere tavuklu pilav ve tatlı ikram etti.

Evlerine dönen davetliler, sabaha karşı mide bulantısı ve kusma şikayetiyle hastanelere müracaat etti.

Kocaeli Devlet Hastanesinde 17, Seka Devlet Hastanesinde 7, Kocaeli Üniversitesi Hastanesinde 4 kişi tedavi altına alındı.

Annesi ve babasını hastaneye getiren Mesut Baykal, davetli sayısını bilmediğini ancak yoğunluktan dolayı kendi imkanlarıyla hastaneye ulaşmak durumunda kaldıklarını söyledi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay