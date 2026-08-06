Düğün salonunda ortalık karıştı! İki grubun kavgasında 5 kişi yaralandı
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Diyarbakır Kayapınar'da bir düğün salonunda iki grup arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.
Diyarbakır’ın Kayapınar ilçesine bağlı Mezopotamya Mahallesi’ndeki düğün salonunda henüz bilinmeyen bir nedenle kavga çıktı. Kavgada darp sonucu 5 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.