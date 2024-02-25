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Yerel Düğün salonunda korkutan yangın! Panik dolu anlar kamerada
Yerel

Düğün salonunda korkutan yangın! Panik dolu anlar kamerada

Yeniakit Publisher
2024-02-25 22:34:00 -
Düğün salonunda korkutan yangın! Panik dolu anlar kamerada

Mersin'de bir düğün salonunda soba borusundan çıktığı ileri sürülen yangında tavan alev aldı. Kalabalık düğün töreninde panik dolu anlar kameraya yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, merkez Yenişehir ilçesi Emirler Mahallesi'ndeki bir düğün salonunda Ömer ve Esanur Kartal çiftinin düğün merasimi sırasında salonda yangın çıktı. Soba borusundan çıktığı ileri sürülen yangında salonun tavanı alev aldı. Büyük korku yaşayan davetliler, panikle kendilerini dışarı attı. Düğün salonundaki yangın söndürülürken, yarıda kalan düğün merasimi ise düğün salonunun bahçesinde takı merasiminin ardından sona erdi.

Yaşanan panik kamerada

Öte yandan düğün salonunda çıkan yangın ve yaşanan panik, bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde salonun tavanının alev alev yandığı görülürken, salondaki davetlilerin ise panik halde koşuşturdukları anlar yer aldı.

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