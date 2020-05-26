Düğün salonları ne zaman açılacak? | Düğünler ne zaman yapılacak?
Düğün salonlarının açılacağı tarih | Koronavirüs salgını sebebiyle sosyal mesafenin korunamayacağı mekanlardan biri olan düğün salonları kapatılmıştı. Pek çok çift internette "Düğünler ne zaman yapılır?" , "Düğün salonları açılacak mı?" , "Düğünler temmuzda olur mu?" , "Temmuz ayında düğün salonları açılır mı?" , "Düğünler bu sene yapılır mı?" , "Düğünlere kaç kişi alınacak?" , "Düğünlerde sosyal mesafe nasıl korunacak?" , "Düğünde maske takmak zorunlu mu?" konularını araştırıyor. Peki, düğün salonları açılıyor mu?
Koronavirüs salgını hayatın pek çok alanını etkiledi. Ülkemizde ilk vakanın tespitinin ardından düğün salonları kapatıldı. Milyonlarca çift düğünlerini ileri bir tarihe erteledi. Nişan ve düğün için salonların açılmasını bekleyenler ise “Bu sene düğün olur mu?” , “Düğün salonları ne zaman açılıyor?” , “Düğünlerde maske takmak zorunlu mu?” konularını araştırıyor. İşte, detaylar.
Düğün salonları ne zaman açılacak? | Düğünler ne zaman yapılacak?
Koronavirüs salgını sebebiyle pek çok çift nişan ve düğünlerini temmuz ayı ve sonrasına erteledi. Vatandaşlar salonların ne zaman açılacağını sık sık internette araştırıyor. Düğün salonlarının sosyal mesafe ve maske koşullarıyla temmuz ayının ilk haftası açılacağı konuşuluyor.
Düğün salonlarının açılacağı tarihle ilgili karar açıklanırken salonlarını kapasitesiyle ilgili de önemli bir hususun belirtilmesi bekleniyor. Kulislerde düğün salonlarının yüzde 25 kapasiteyle çalışacağı konuşuluyor.