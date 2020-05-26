Koronavirüs salgını hayatın pek çok alanını etkiledi. Ülkemizde ilk vakanın tespitinin ardından düğün salonları kapatıldı. Milyonlarca çift düğünlerini ileri bir tarihe erteledi. Nişan ve düğün için salonların açılmasını bekleyenler ise “Bu sene düğün olur mu?” , “Düğün salonları ne zaman açılıyor?” , “Düğünlerde maske takmak zorunlu mu?” konularını araştırıyor. İşte, detaylar.

Düğün salonları ne zaman açılacak? | Düğünler ne zaman yapılacak?

Koronavirüs salgını sebebiyle pek çok çift nişan ve düğünlerini temmuz ayı ve sonrasına erteledi. Vatandaşlar salonların ne zaman açılacağını sık sık internette araştırıyor. Düğün salonlarının sosyal mesafe ve maske koşullarıyla temmuz ayının ilk haftası açılacağı konuşuluyor.

Düğün salonlarının açılacağı tarihle ilgili karar açıklanırken salonlarını kapasitesiyle ilgili de önemli bir hususun belirtilmesi bekleniyor. Kulislerde düğün salonlarının yüzde 25 kapasiteyle çalışacağı konuşuluyor.