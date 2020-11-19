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Gündem Düğün salonları kaça kadar açık olacak?
Gündem

Düğün salonları kaça kadar açık olacak?

Düğün salonları saat kaçta açılacak, saat kaçta kapanacak? Koronavirüs tedbirleri kapsamında yeni kısıtlamalar getirildi. Düğün salonları da tedbirler kapsamında ayar yapıldı. Buna göre düğün salonlarının açılış ve kapanış saatleri değişti. Peki düğün salonları kaça kadar açık olacak?

Yeniakit Publisher
2020-11-19 11:18:00 -
Düğün salonları kaça kadar açık olacak?

Koronavirüs vaka sayılarındaki ciddi artış nedeniyle Bilim Kurulu’nun tavsiyeleri doğrultusunda Kabine toplantısı sonrası yeni kısıtlamalar masaya yatırıldı. Başkan Erdoğan, hayata geçirilecek olan korana kısıtlamalarına ilişkin açıklama yaptı. İçişleri Bakanlığı, koronavirüs vaka oranlarının artışını engellemek adına bir süre önce düğün, kına gecesi ve nişan etkinliklerine dair genelge yayımlamış ve buna göre nikah süreleri kısıtlanmıştı. Peki, düğün salonları saat kaçta açılacak, saat kaçta kapanacak?

Düğün Saloncuları ve Organizasyoncular İşveren Sendikası aldığı kararla düğün saatlerinde değişiklik yaptı. Buna göre düğün salonları sabah saat 10.00 ile 18.30 arasında hizmet verecek. 

 

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