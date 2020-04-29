Koronavirüs salgını pek çok alanı etkiledi. Düğünler de salgın sebebiyle ertelendi. Vatandaşlar düğünlerin ne zaman yapılabileceğini araştırıyor. İşte, detaylar.

Düğün salonları açılıyor mu? | Düğünler ne zaman yapılacak?

Düğün salonlarının ne zaman açılacağına yönelik bir açıklama bulunmuyor. Ancak uzmanlar bu yıl kalabalık düğünlerinin olmaması gerektiğini, sosyal mesafe kuralına uyularak nikahların yapılabileceğini belirtiyor. Konu hakkında bilim kurulunun tavsiyeleriyle bir yol haritası çizilmesi bekleniyor.