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Gündem

Düğün salonları açılıyor mu? | Düğünler ne zaman yapılacak?

Düğünler ne zaman yapılabilecek? Koronavirüs öncesinde düğün planı yapan vatandaşlar salgın nedeniyle düğünlerini ileri bir tarihe ertelemek zorunda kaldı. Pek çok kişi “Düğünler ne zaman olacak?” , “Haziran ayında düğüne izin verirler mi?” , “Düğün salonları ne zaman açılıyor?” , “Düğün salonları kaç kişiyle açılacak?” sorularının cevaplarını araştırıyor. İşte, merak ettiğiniz “Düğünler ne zaman yapılacak?” sorusunun cevabı.

2020-04-29 13:26:00 -
Düğün salonları açılıyor mu? | Düğünler ne zaman yapılacak?

Koronavirüs salgını pek çok alanı etkiledi. Düğünler de salgın sebebiyle ertelendi. Vatandaşlar düğünlerin ne zaman yapılabileceğini araştırıyor. İşte, detaylar.

Düğün salonları açılıyor mu? | Düğünler ne zaman yapılacak?

Düğün salonlarının ne zaman açılacağına yönelik bir açıklama bulunmuyor. Ancak uzmanlar bu yıl kalabalık düğünlerinin olmaması gerektiğini, sosyal mesafe kuralına uyularak nikahların yapılabileceğini belirtiyor. Konu hakkında bilim kurulunun tavsiyeleriyle bir yol haritası çizilmesi bekleniyor.

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