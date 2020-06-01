Düğün salonları açıldı mı? | Düğünler ne zaman yapılacak?
Düğün salonları hangi gün açılacak? Koronavirüs salgını sebebiyle sosyal mesafenin korunmasının güç olduğu alanlar kapatıldı. Kapatılan mekanlar arasında düğün salonları da yer alıyor. Düğün salonlarının kapanmasıyla düğün, nişan ve kına organizasyonları yapılamıyor. Milyonlarca kişi “Düğün salonları açıldı mı?” , “Düğün salonları ne zaman açılacak?” , “Düğün yapmak yasak mı?” , “Düğün yasağı bitti mi?” , “Düğün yasağı ne zaman biter?” sorularının cevapları aranıyor. Peki, düğün salonları 1 Haziran’da açılıyor mu?
Koronavirüs salgını sebebiyle yaşamlarımız bir hayli değişti. Haftalardır salgının kontrol altına alınması için sıkı tedbirler uygulanıyor. Vakaların azalması ve salgının kontrol edilmeye başlamasıyla birlikte normalleşme yolunda ilk adımlar 11 Mayıs’ta atıldı. Normalleşme yolunda en önemli süreç ise 1 Haziran itibariyle başladı. Peki, düğün salonları açıldı mı?
Düğün salonları açıldı mı? | Düğünler ne zaman yapılacak?
Milyonlarca kişi düğünlerin ne zaman yapılacağını, düğün salonlarının ne zaman açılacağını araştırıyor. Ancak düğün salonlarının ne zaman açılacağına yönelik henüz resmi bir açıklama yapılmadı.