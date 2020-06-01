Koronavirüs salgını sebebiyle yaşamlarımız bir hayli değişti. Haftalardır salgının kontrol altına alınması için sıkı tedbirler uygulanıyor. Vakaların azalması ve salgının kontrol edilmeye başlamasıyla birlikte normalleşme yolunda ilk adımlar 11 Mayıs’ta atıldı. Normalleşme yolunda en önemli süreç ise 1 Haziran itibariyle başladı. Peki, düğün salonları açıldı mı?

Düğün salonları açıldı mı? | Düğünler ne zaman yapılacak?

Milyonlarca kişi düğünlerin ne zaman yapılacağını, düğün salonlarının ne zaman açılacağını araştırıyor. Ancak düğün salonlarının ne zaman açılacağına yönelik henüz resmi bir açıklama yapılmadı.