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Yaşam Düğün, nikah merasimleri ne zaman serbest olacak? Düğün salonları ne zaman açılacak?
Yaşam

Düğün, nikah merasimleri ne zaman serbest olacak? Düğün salonları ne zaman açılacak?

Evlilik hayali kuran çiftler gözünü düğün salonları ile ilgili uygulanmakta olan yasakla ilgili gelişmelere çevirdi. Bu noktada “Düğünler ne zaman başlayacak, Haziran’dan sonra düğün salonları açılacak mı, serbest olacak mı?” soruları gündeme taşındı. Peki, Düğün, nikah merasimleri ne zaman serbest olacak? Düğün salonları ne zaman açılacak?

Yeniakit Publisher
2021-05-25 22:30:00 -
Düğün, nikah merasimleri ne zaman serbest olacak? Düğün salonları ne zaman açılacak?

Düğün hazırlığı yapan milyonlarca çift 1 Haziran'da düğünler başlayacak mı? sorusunun cevabını araştırıyor. Evlilik hayali kuran binlerce çift, koronavirüs tedbirleri kapsamında kapalı durumda bulunan düğün salonlarının ne zaman açılacağını merak ediyor.

Düğün, nikah merasimleri ne zaman serbest olacak?

Düğün salonları ne zaman açılacak ve düğünler ne zaman serbest olacak sorusunun yanıtını bekleyen milyonların gözü Cumhurbaşkanlığı'ndan gelecek açıklamalara çevrildi. İçişleri Bakanlığı'ndan yayınlanan 'Kademeli Normalleşme Tedbirleri' konulu genelgeye göre 1 Haziran Salı saat 05.00'e kadar kademeli normalleşme döneminin devam edeceği açıklanmıştı. Genelgede bu tarihe kadar da düğünlere izin verilmeyeceği bildirildi. Düğün salonlarının açılış tarihi ile ilgili henüz bir açıklama gelmezken, Sağlık Bakanlığı tarafından nihai, kararın verilmesi ön görülüyor.

Evlendirme işlemlerinin gerçekleştirilmesine devam edilmekle birlikte halen uygulanmakta olan nikah ve nikah merasimi şeklindeki düğünler ile nişan ve kına gibi etkinliklerin yapılmaması uygulamasına, 1 Haziran 2021 tarihine kadar devam edilmesi kararı alındı.

Dolayısı ile düğün salonlarının 1 Haziran sonrası açılması bekleniyor. İlerleyen günlerde konuyla ilgili resmi açıklamaların yapılması ön görülüyor.

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