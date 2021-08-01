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Gündem Düğün hazırlığı yapan genç kızın çeyizi çıkan yangında kül oldu
Gündem

Düğün hazırlığı yapan genç kızın çeyizi çıkan yangında kül oldu

Mersin'in Silifke ilçesinde çıkan orman yangınında evi kullanılamaz hale gelen genç kızın çeyizi yanarak kül oldu.

Yeniakit Publisher
2021-08-01 23:57:00 -
Düğün hazırlığı yapan genç kızın çeyizi çıkan yangında kül oldu

Mersin-Silifke'de çıkan orman yangınında evi kullanılamaz hale gelen genç kızın çeyizi yanarak kül oldu.

İlçede 29 Temmuz'da sabah saatlerinde başlayan ve bugün kontrol altına alınan yangında, düğün hazırlığı yapan Fatma Tan'ın Yeşilovacık Mahallesi'ndeki evi ve çeyizi yandı.

Evlilik hazırlığı yapan Tan, yangın sonrası büyük üzüntü yaşadı.

Tan, AA muhabirine, daha önce yangından ve depremden zarar görenlere yardım ettiğini söyledi.

Aynı zorluğu kendisinin de yaşadığını belirten Tan, şöyle konuştu:

"Evimiz yandı. Şu anda bütün haberlerde, her yerde bu yangın söz konusu. Bu mağdurlardan biri ben ve ailem. Burası benim baba evim. Düğünümüz olacaktı. Şu an ne olur bilmiyorum. Çeyizlerim yandı kül oldu. Baba ocağım yandı. Hiçbir anımız, fotoğraf karemiz, eşyamız kullanılabilir durumda değil. Ne yapacağımızı bilmiyoruz. Sadece gerekli yardımları bekliyoruz. Hem devletten hem de vatandaştan. İnsanlardan yardım bekliyoruz. Kimin başına ne geleceği belli olmuyor. Benim her şeyim hazırdı. Bir gecede hepsi kül oldu. Söyleyecek bir şey yok, sözün bittiği yer..."

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