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Yerel Düğün evi değil cephanelik! 8 maganda yakalandı
Yerel

Düğün evi değil cephanelik! 8 maganda yakalandı

Yeniakit Publisher
2024-05-22 10:26:05 - 2024-05-22 10:26:05

Düğünde havaya ateş açan magandalar sosyal medyadan yakalandı.

Aksaray’da düğün evinin bahçesinde onlarca insanın içinde hem oynayıp hem de havaya ateş açan ve bu anları sosyal medyada paylaşan 8 maganda jandarmanın operasyonuyla yakalanırken, düğün evinde ise adeta cephanelik çıktı.

Edinilen bilgiye göre, sosyal medya üzerinde paylaşılan bir görüntüden yola çıkarak Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde harekete geçen İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şubesi ekipleri, paylaşan ve havaya ateş açan magandaların peşine düştü. Yapılan inceleme ve araştırmalarda sosyal medyada paylaşılan görüntülerin merkez mülki sınırlar içerisinde bulunan bir müstakil evin bahçesinde gerçekleşen düğüne ait olduğunu tespit eden jandarma ekipleri düğünün yapıldığı ikametle birlikte 3 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonlarda 8 şahıs yakalanarak gözaltına alınırken ikametlerde yapılan aramalarda 6 adet ruhsatsız av tüfeği, 7 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet kurusıkı tabanca, 400 adet tabanca fişeği, 108 adet av tüfeği kartuşu, 55 adet kurusıkı kabanca fişeği ve 3 adet bıçak ele geçirildi. Ele geçirilen malzemelere cumhuriyet savcısının talimatı ile el konulurken gözaltına alınan 8 maganda sorgulanmak üzere İl Jandarma Komutanlığına götürüldü.

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Yorumlar

hıdır diker

yakalayıpda ne yapılıyor en fazla 2 ay hapis yada para cezası bu cezalarda cezadan sayılmıyor ? ammaaaaa bunlar ve bunun gibilere kazık çakılsın tüm dünyayada yayınlanarak gösterilse hem caydırıcı olaur hemde benim gibi düşünenler yüzde 70 .yüzde 80. kişi çıkar.
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