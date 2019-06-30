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Düğün dönüşü feci kaza! Otomobil ikiye ayrıldı

İzmir'deki yakınlarının düğünden dönen ailenin bulunduğu otomobilin köprü korkuluklarına çarpması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti.

30 Haziran 2019 Pazar 12:56
Düğün dönüşü feci kaza! Otomobil ikiye ayrıldı

Kütahya'nın Çavdarhisar ilçesinde düğünden dönen ailenin bulunduğu otomobilin köprünün korkuluklarına çarpması sonucu 2 kişi öldü, 2'si çocuk 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Erkan Ertunç'un (43) kullandığı 26 UP 586 plakalı otomobil, Kütahya-Çavdarhisar kara yolu Hacıkebir köyü yakınlarındaki köprünün korkuluklarına çarptı.

Olay yerinde hayatlarını kaybettiler

Çarpmanın etkisiyle ikiye ayrılan otomobildeki sürücü ile Hatice Pektaş (41), kaza yerinde hayatını kaybetti.

Ağır yaralanan sürücünün eşi Zülal (40), çocukları Eray (10) ve Egehan Ertunç (3), 112 Acil Servis ekiplerince Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi (KSBÜ) Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Ertunç ailesinin, yakınlarının İzmir'in Aliağa ilçesindeki düğününden döndüğü öğrenildi.

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Haber Tarihi: 30 Haziran 2019 Pazar 12:56
  1. İzmir
  2. otomobil
  3. Erkan Ertunç
  4. Kütahya-Çavdarhisar kara yolu
  5. 112 Acil Servis
  6. Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi (KSBÜ) Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi

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