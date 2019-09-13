Düğün dönüşü feci kaza! 1 ölü, 7 yaralı
Bilecik'te meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaşamını yitirirken 7 kişi de yaralandı. Kaza geçiren ailenin düğünden döndüğü öğrenildi.13 Eylül 2019 Cuma 10:53
Bilecik yeni otogar kavşağımevkinde meydana geldi. Necati A. idaresindeki panelvan minibüs, Bilecik-Eskişehir karayolunda kontrolden çıktı.
Bariyerlere çarparak durabilen araçta bulunan Safiye A. olay yerinde hayatını kaybetti.
Minibüste bulunan aynı aileden Mustafa, Büşra, Refakat, Gülhan, Burak, Z.S. ve Osman A. ise yaralandı.
Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Bilecik Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.
Yaralılardan ikisi ilk müdahalenin ardından Bozüyük Devlet Hastanesine sevk edildi.
Necati A. idaresindeki aracın Zonguldak'tan Denizli'ye gittiği, ailenin düğünden döndüğü öğrenildi.
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