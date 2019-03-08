Düğmeye basıldı! İstanbul'da dev operasyon İstanbul Emniyeti'ne bağlı ekipler, il genelinde gerçekleştirilen "Kurt Kapanı 4" denetimleri kapsamında araçları didik didik aradı.

İstanbul genelinde birçok noktada "Kurt Kapanı 4" denetimleri gerçekleştirildi. Kadıköy'de yapılan denetimlerde motosikletli yunus ekipleri, şüpheli gördükleri araçları durdu. Araçlar didik didik aranırken, şüpheli kişilerin Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulaması yapıldı. Denetimlere katılan 'Zoro' adlı polis köpeği de araçların içinde arama yaptı. Denetimlere polis helikopteri de havadan destek verdi.

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