Düğmeye basıldı! İstanbul'da dev operasyon
İstanbul Emniyeti'ne bağlı ekipler, il genelinde gerçekleştirilen "Kurt Kapanı 4" denetimleri kapsamında araçları didik didik aradı.08 Mart 2019 Cuma 16:54
İstanbul genelinde birçok noktada "Kurt Kapanı 4" denetimleri gerçekleştirildi.
Kadıköy'de yapılan denetimlerde motosikletli yunus ekipleri, şüpheli gördükleri araçları durdu. Araçlar didik didik aranırken, şüpheli kişilerin Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulaması yapıldı.
Denetimlere katılan 'Zoro' adlı polis köpeği de araçların içinde arama yaptı. Denetimlere polis helikopteri de havadan destek verdi.
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