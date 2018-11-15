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Düğmeye basıldı! 5 ilde dev operasyon

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen Fetullahçı Terör Örgütü'ne yönelik soruşturma kapsamında Sakarya merkezli 5 ilde operasyon düzenledi. Gözaltına alınan 10 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

15 Kasım 2018 Perşembe 20:29
Düğmeye basıldı! 5 ilde dev operasyon

Sakarya merkezli 5 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) "mahrem askeri yapılanması"na yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 10 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, FETÖ'nün "mahrem askeri yapılanması" soruşturması kapsamında gözaltına alınan, aralarında muvazzafların da bulunduğu 10 askeri personelin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, adliyeye sevk edildi.

6 kişi etkin pişmanlıktan yararlandı

Savcılık sorgularının ardından, şüphelilerden 4'ü çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklanırken, 6 kişi etkin pişmanlık hükümleri kapsamında adli kontrol şartı ve yurt dışı çıkış yasağıyla salıverildi.

Sakarya, Ankara, Konya, Mersin ve Kocaeli'de, 12 Kasım'da FETÖ'nün "mahrem askeri yapılanması" soruşturması kapsamında, ardışık arama yöntemiyle ankesörlü telefonlar üzerinden haberleşerek örgütsel toplantılar düzenledikleri tespit edilen, 5'i muvazzaf 7 astsubay ve Kanun Hükmünde Kararname'yle kapatılan askeri okul öğrencisi 3 kişi gözaltına alınmıştı.

Haber Tarihi: 15 Kasım 2018 Perşembe 20:29
  1. Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı
  2. Kocaeli
  3. Sakarya
  4. Ankara
  5. Mersin
  6. Konya

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