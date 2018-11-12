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Düğmeye basıldı! 20 ilde 'Pert oto' operasyonu

"Düzenbazlar" isimli çeteyi 6 ay takibe alan Kocaeli Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin organizesinde 20 ilde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 9 kişiden 5’i tutuklandı.

12 Kasım 2018 Pazartesi 22:53
Düğmeye basıldı! 20 ilde 'Pert oto' operasyonu

Kocaeli merkezli 20 ilde düzenlenen operasyonda pert araçların şase numaraları ile çalıntı araç sattığı iddiasıyla gözaltına alınan 9 kişiden 5'i tutuklanırken, 4'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Edinilen bilgilere göre, Kocaeli Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği, perte çıkmış araçların şase numaralarını kullanarak yüzlerce çalıntı aracı satan bir çeteyi takibe aldı.

Polis 6 ay takibe aldı 

"Düzenbazlar" isimli çeteyi 6 ay takibe alan polis, 20 ilde eş zamanlı olarak "Pert Oto" adlı operasyon düzenledi.

Operasyonda 1'i kadın 9 kişi gözaltına alınırken, şase numaraları değiştirilerek satılmış piyasa değeri 10 milyon TL olan 100'e yakın araç ele geçirildi. Emniyet otoparkına çekilen araçlardan sahipleri belirlenenler sahiplerine teslim edildi.

Emniyette işlemleri tamamlanan çete lideri olduğu iddia edilen S.Y. (37) ile çete üyeleri F.O. (21), A.B. (23), O.Y. (28), H.Y. (37), E.Y. (30), A.A. (38), K.Y. (25) ve E.K. (39), Gebze Adliyesine sevk edildi.

Adliyedeki ifadelerinin ardından hakim karşısına çıkartılan zanlılardan S.Y., E.Y., O.Y., A.B. ve F.O. tutuklanırken, K.Y., H.Y., E.K. ve A.A. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Haber Tarihi: 12 Kasım 2018 Pazartesi 22:53
  1. Gebze Adliyesi
  2. Kocaeli Emniyet Müdürlüğü

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