THY - Konya
0553 313 94 23

Düdüklü tencereye sıkıştı, itfaiye kurtardı!

Çorum'da oyun oynarken girdiği düdüklü tencerenin içine sıkışan 2 yaşındaki Ahmet Muhammed Turan, itfaiye ekiplerinin çabasıyla kurtarıldı.

18 Temmuz 2018 Çarşamba 12:43
Düdüklü tencereye sıkıştı, itfaiye kurtardı!

Olay, Pazar günü kent merkezindeki Kale Mahallesi Milönü 3'üncü çıkmaz sokakta meydana geldi. Ahmet Muhammed Turan, anne ve babası uyurken mutfağa gidip, düdüklü tencerenin içerisine oturdu. Diz kapaklarından aşağısı tencereye sıkışan minik çocuk, ağlamaya başladı. Uyanıp, mutfağa koşan anne ve baba, kendi çabalarıyla Ahmet Muhammed Turan'ı kurtaramayınca, itfaiye ve sağlık ekiplerinde yardım istedi. Gelen Çorum Belediyesi İtfaiyesi ekibi, küçük çocuğu kurtarmak için çalışma başlattı. Trafik kazalarında kullanılan oksijenli kesici aletin çocuğa zarar vereceğini belirleyen ekipler, kesici ve ayırıcı kullanarak tencerenin bir bölümünü kesmeye çalıştı. Kurtarma çalışması sırasında bazı itfaiye görevlileri küçük çocukla oyun oynayarak, oyaladı.

Yaklaşık yarım saatlik çalışmanın ardından Ahmet Muhammed Turan, tencereden çıkarıldı. Küçük çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Haber Tarihi: 18 Temmuz 2018 Çarşamba 12:43
  1. Çorum
  2. düdüklü tencere
  3. olay

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Adil Öksüz'ün yengesi için istenen ceza belli oldu
    1. Adil Öksüz'ün yengesi için istenen..
    2. Yunan bizden rahatsızsa doğru yoldayız..
    3. Karadeniz'de nefesleri kesiliyor! An..
    4. Bedelli meclis’te
    5. Bunun adı vahşet! Annelerinin..
    6. Yalçın Topçu: Küresel bir oyun kurucu..
    7. Darbe sanığı subay halka açtığı..
    8. ‘Eğitimliler’ sağa ‘diplomalı..
    9. Putin'den sunucuya şok hareket: Onu..
    10. Klopp destek çıktı: Bu çocukların..
    11. Şoke eden PKK açıklaması! 'Halkın..
    12. İşte köhne BM’nin acziyeti!
    13. Nicolas Maduro'dan çok konuşulacak..
    14. Avcı: Mültecilerin radikalleşme riski..
    15. Rus yazardan dikkat çeken Gezi eylemi..
    16. Fenerbahçe acı gerçeği duyurdu! FIFA...
    17. Avrupa Birliği'nden karşı hamle! Yarın..
    18. Barzani yönetiminden kritik Türkiye ve..
    19. Darbeci hain o görüntüleri inkar etti!
    20. HDP’liler hiç değişmedi
    Tarikatlara Osmanlı tipi statü
    Tarikatlara Osmanlı tipi statü
    Ahlâksız zihniyet
    Ahlâksız zihniyet
    Torba yasada 2 sürpriz madde
    Torba yasada 2 sürpriz madde
    Her vatandaşı ilgilendiriyor! Yeni dönem başlıyor
    Her vatandaşı ilgilendiriyor! Yeni dönem başlıyor
    O isim MİT imamı çıktı!
    O isim MİT imamı çıktı!

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    'Muharrem bey söylemedi, ben söyleyeyim' dedi, bombayı patlattı!
    'Muharrem bey söylemedi, ben söyleyeyim' dedi, bombayı patlattı!
    Rus yazardan çarpıcı 15 Temmuz iddiası!
    Rus yazardan çarpıcı 15 Temmuz iddiası!