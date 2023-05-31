DÜ’de uygulamalı eğitimler artırıldı

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından DÜ Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölüm Başkanlığınca “Derslerimizin Yarısı Okulda Yarısı Sahada Projesi” başlatıldı. Bu kapsamda 600 öğrencinin bulunduğu inşaat mühendisliği bölümünde, son sınıfta öğrenim gören ve yüksek lisans eğitimi alan 80 öğrenci için kentte verilen uygulamalı eğitim haftada 1 günden 2 güne çıkarıldı. Öğrenciler bu sayede sahada daha fazla eğitim görerek konutların tüm yapım aşamalarıyla ilgili tecrübe ediniyor. İnşaat Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mehmet Emin Öncü, uyguladıkları projeyle öğrencilerin, okuldaki akademisyenler ve sahadaki inşaat mühendisleriyle sahada daha fazla çalışma imkanı yakaladığını söyledi. Öğrencilerin mezun olup sahaya çıktıklarında endişe taşımayacağını dile getiren Öncü, “Saha çalışmalarının çok faydalı olacağını düşünüyoruz” ifadesini kullandı.