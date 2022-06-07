Dudak çevresi kırışıklarına karşı 5 doğal çözüm

Çok sakız çiğneme, sigara içme, dudak büzme mimiği kullanma, yanlış yatış pozisyonunda yatma gibi sebeplerle oluşan dudak çevresi kırışıklıkları yüzünden güzel gülümsemenize gölge düşmesine izin vermeyin.

1. Zeytinyağı

Sadece zeytinyağı ile dudak çevrenizdeki kırışıklıklardan kurtulabilirsiniz. Birkaç damla zeytinyağını elinize döküp dudak çevrenize ovalayarak uygulayın. Düzenli olarak uyguladığınızda kırışıklıkların gözle görülür derecede azaldığına şahit olabilirsiniz.

2. Salatalık

Bolca su içeren salatalığın nemlendirici özellikleri sayesinde kırışıklıklardan kurtulmanız oldukça kolay. Öncelikle yumurta akı ve zeytinyağı ile bir karışım hazırlayın. Daha sonra salatalıkları dilimleyip bu karışıma batırın ve dilimleri kırışıklıklardan şikâyet ettiğiniz bölge üzerinde yarım saat kadar bekletin. Daha sonra bölgeyi soğuk su ile durulayın. Bu yöntemi düzenli olarak uyguladığınızda kırışıklıkların önemli ölçüde azaldığını görebilirsiniz.

3. Süt

Orta yağlı süt ile dudak çevrenizdeki kırışıklıkları büyük ölçüde azaltmanız mümkün. Orta yağlı süte bir miktar salatalık suyu ekleyip karıştırın. Hazırladığınız karışımı kırışıklıktan şikâyet ettiğiniz bölge üzerine uygulayın ve kuruyana kadar bekletin. Kuruduktan sonra bir kat daha uygulayıp 10-15 dakika kadar bekletin. Bu yöntemi düzenli olarak uygulayarak kırışıklıklara kısa sürede veda edebilirsiniz.

4. Tarçın

Tarçının kan dolaşımını hızlandırma özelliğinden yararlanarak dudak çevrenizdeki kırışıklıklara veda edebilirsiniz. Bir tatlı kaşığı kadar tarçın ile Hindistan yağı, jojoba yağı ya da E vitamini yağını güzelce karıştırıp kırışıklıklardan şikâyet ettiğiniz bölgeye düzenli olarak uygulayın. Kısa zamanda kırışıklıklardan kurtulmanın tadını çıkarın.



5. Tuzsuz Köy Tereyağı

Köyden getirttiğiniz köy tereyağının en etkili kremlerle aşık atabilecek etkiye sahip olduğunu biliyor musunuz? Bir kaşık kadar tereyağı ile balı iyice ezerek karıştırın. Hazırladığınız karışımı dudak çevrenize uygulayıp 15 dakika kadar beklettikten sonra soğuk su ile durulayın. Bu yöntemi haftada 1 kez düzenli olarak uyguladığınızda dudak çevrenizdeki kırışıklıklara veda edebilirsiniz.