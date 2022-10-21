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Yerel Duble yolda yaptığı şeye bakın! Böylelerine basacaksın cezayı
Yerel

Duble yolda yaptığı şeye bakın! Böylelerine basacaksın cezayı

Otomobilin yaptıkları şaşkınlığa neden oldu. Sakarya’da duble yolu bırakıp yağmur suyu kanalı üzerinde ilerleyen otomobil görenleri şaşkına çevirdi. Otomobilin tehlikeli yolculuğu cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Yeniakit Publisher
2022-10-21 12:16:00 - 2022-10-21 12:28:11

Sakarya’da duble yolu bırakıp yağmur suyu kanalı üzerinde ilerleyen otomobil sürücüsü hem kendi hem de diğer sürücülerin canını tehlikeye attı. Otomobilin ilginç yolculuğu ise görenleri şaşırttı. O anlar bir kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.

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