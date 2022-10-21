Duble yolda yaptığı şeye bakın! Böylelerine basacaksın cezayı

Sakarya’da duble yolu bırakıp yağmur suyu kanalı üzerinde ilerleyen otomobil sürücüsü hem kendi hem de diğer sürücülerin canını tehlikeye attı. Otomobilin ilginç yolculuğu ise görenleri şaşırttı. O anlar bir kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.