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Dünya

Dubai kuklası Maktum ailesini bitirecek dava! 1 milyar sterlin...

İngiliz vatandaşı Muhammed Haddad, kendisini dolandırdıkları suçlamasıyla Batı kuklası BAE’nin Başbakanı Muhammed bin Raşid el-Mektum’un kuzeni Şeyh Muhammed bin Halife bin Saeed al-Maktum’un da aralarında bulunduğu bazı üst düzey isimler hakkında 1 milyar sterlinlik dava açtı.

Yeniakit Publisher
2020-08-16 07:53:00 - 2020-08-16 07:58:20
Dubai kuklası Maktum ailesini bitirecek dava! 1 milyar sterlin...

İslam dünyasının yüz karası batı kuklası Birleşik Arap Emirlikleri’nin başı İngiltere ile şimdilerde fena halde dertte.

Birleşik Arap Emirliği (BAE) Başbakanı Muhammed bin Raşid el-Mektum’un kuzeni Şeyh Muhammed bin Halife bin Saeed al-Maktum’un da aralarında olduğu üst düzey isimler hakkında İngiliz vatandaşı Muhammed Haddad’ı 10 yıl önce dolandırdıkları gerekçesiyle İngiltere’de 1 milyar sterlinlik dava açıldı.

Hapisle tehdit

Dubai’deki emlak firması KM Holdings’teki hisselerini zararına ortağına satmak durumunda kaldığını belirten Haddad, ortağının ise al-Maktum ailesinden bir takım kişiler tarafından yönlendirildiğini ileri sürdü.

Dolandırıldığını iddia eden Muhammed Haddad davacı olduğu kişilerin kendisini hapse girmekle de tehdit ettiklerini ifade etti. Haddad, kendisine şirket hisselerinin değerinden 4 kat daha az bir teklif yapıldığını ve hisseleri satmaması durumunda hapse atılacağını söylediklerini savundu.

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