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Duamızı Kâbe’de edilen dualara say

İbn Ömer'den (ra) rivayetle Peygamber Efendimiz (sav) şöyle buyurmuştur, “Şüphesiz dua, başa gelmiş ve gelecek olan konularda etkilidir. Onun için ey Allah’ın kulları, duaya sımsıkı sarılın.”

20 Ekim 2019 Pazar 12:13
Duamızı Kâbe’de edilen dualara say

Ey bütün noksanlardan münezzeh olan Allah’ım!

Şehitlerimize ikramını, gazilerimize dermanını eriştir. Acısı olanların acısını dindir, umudumuzu zafere eriştir. Duamızı Kâbe’de edilen dualara say, harekâtımızı Nebi yolunda gazalara say. Rahmetini kesme üzerimizden diye yalvarıyoruz; merhametini esirgeme bizden diye yalvarıyoruz…

Ezanımızı dindirtme ya Rab! Vatanımızı böldürtme ya Rab! Bayrağımızı indirtme ya Rab! Başımızı eğdirtme ya Rab; Mehmetçiklerin ayağına taş değdirtme ya Rab!

Rahmetini kesme kahraman ordumuzdan, bereketini alma cennet yurdumuzdan. Tasasını çektiklerimizden emin eyle bizleri; karanlık yollarda rehber-i din eyle bizleri. Hezimete uğrat terörün uşaklarını ve efendilerini ve zalimlerin kendilerine kırdır yine kendilerini.

Âmin, ve’l-hamdülillahi Rabbi’l-Âlemin…

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Haber Tarihi: 20 Ekim 2019 Pazar 12:13
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  5. Ezan
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