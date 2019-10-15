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Dualarımız Mehmetçik için

Kasımpaşa Büyük Camii’nde Mehmetçik için Fetih Suresi okundu, kurban kesilip dua edildi.

15 Ekim 2019 Salı 12:24
Dualarımız Mehmetçik için

Barış Pınarı Harekatı’na bir destek de Beyoğlu’ndan geldi. Kasımpaşa Büyük Camii’nde Mehmetçik için Fetih Suresi okundu, kurban kesilip dua edildi. Türkiye’nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek ve bölgeye barış getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı’na bir destek de Beyoğlu’ndan geldi. Beyoğlu Belediyesi’nin öncülüğünde Kasımpaşa Büyük Camii’nde Mehmetçik için Fetih Suresi okundu, kurban kesilip dua edildi. Etkinliğe Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız ve AK Parti Beyoğlu İlçe Başkanı Harun Muş da katıldı.

Harekâtın amacı barışı daim kılmak

Başkan Yıldız, bin yıldır bu topraklarda birliğimizi, beraberliğimizi ve kardeşliğimizi muhafaza ederek var olduğumuzu belirterek, “Şu anda ordumuz Başkomutanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde etrafımızda oluşturulmak istenen tehlikeyi bertaraf etmek amacıyla Barış Pınarı Harekatı’nı başlattı. Amacı bölgeyi huzurla sulamak, barışı daim kılmak.” dedi.

Beyoğlu’nun dört bir yanı bayrak

Başkan Yıldız, “Binlerce yıl bu topraklarda bunun için var olduk. Bundan sonra da hangi dinden, hangi ırktan, hangi mezhepten olursak olalım bu topraklarda kardeşliği hâkim kılacak anlayışla bütün terör örgütlerine meydan okuyacak ve burada var olmaya devam edeceğiz. Ordumuza dualarımızı eksik etmeyelim. Ordumuza destek ve cesaret vermek için Beyoğlu’muzun dört bir yanını bayraklarımızla donatacağız. Allah ordumuzu muzaffer kılsın” şeklinde konuştu.

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Haber Tarihi: 15 Ekim 2019 Salı 12:24
  1. Ordu
  2. Barış Pınarı Harekatı
  3. Beyoğlu
  4. Kasımpaşa Büyük Camii
  5. Mehmetçik
  6. Fetih Suresi
  7. Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız
  8. AK Parti Beyoğlu İlçe Başkanı Harun Muş
  9. Recep Tayyip Erdoğan

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