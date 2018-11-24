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Dua ve ibadet edenlerin beyin MR’ları çekildi!

Harvard Üniversitesi’nden Dr. Herbert Benson dua ve ibadet edenlerin beyin MR’larını çekti. Vardığı sonuç: Bu esnada insanın vücut fonksiyonları rahatlıyor ve beyin büyüyor..

24 Kasım 2018 Cumartesi 17:50
Dua ve ibadet edenlerin beyin MR’ları çekildi!

Duanın gücü araştırma konusu oldu. Bizde değil, yabanda! Varılan sonuç laikçileri hasta edecek ölçüde çarpıcı: 'İnsanın kendisi ya da bir başkası için ettiği dualar, hem eden hem edilenin fiziki ve ruhî yapısına olumlu yönde katkıda bulunuyor!'

 70’li yıllarda başlatılan araştırmalar, dua etmenin, insan sağlığı üzerinde olumlu etkiler yaptığını gösteriyor! İngiltere’de bir vakıf, bu alandaki araştırmaya yılda 30 milyon dolar, ABD Devlet Sağlık Enstitüsü de 3,5 milyon dolarlık bir fon ayırmış durumda.

İngiltere’de binlerce insan hastanelerdeki yakınları için dua ediyor. Hatta hastanelerde birçok kişi, bir araya gelerek yakınları için toplu dualar ediyor. Dua edenler arasında doktorlar ve diğer sağlık personeli de bulunuyor. Bilim adamlarına göre grup dualarında daha güçlü bir frekans yakalanabiliyor. Duanın maddi etkilerini gösteren en önemli araştırmanın sahibi ise, Harvardlı bilim adamı Herbert Benson.. Dua eden kişilerin beyin MR’larını çeken Benson, bu tarama ile vücudun ve beynin dua ederken değiştiğini ortaya koydu. ‘Düzenli şekilde ibadet eden kişilerin, diğerlerine nazaran daha düşük tansiyona sahip olduklarını, daha az gerilim içinde olduklarını görebiliyoruz’ diyor. Dua ya da ibadet esnasında vücut fonksiyonları rahatlıyor ve beyin büyüyor.

‘Duanız olmasaydı ne ehemmiyetiniz olurdu’ buyurulan (Furkan, 25/77) ayetteki hikmetin ihtişamına bakar mısınız.

Hastalar için dua etmek, hastaların rahatsızlık belirtilerini azalttığı gibi, iyileşme sürecini de hızlandırıyor. Diğer bir deyişle; hem ‘dua eden’ hem de ‘dua edilen’ şifa buluyor..

 

Haber Tarihi: 24 Kasım 2018 Cumartesi 17:50
  1. dua
  2. ibadet
  3. beyin
  4. duanın gücü

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