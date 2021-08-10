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Ekonomi DÜ öğretim üyesi alıyor
Ekonomi

DÜ öğretim üyesi alıyor

Dicle Üniversitesi ilanla duyurduğu birimlerine, 2547 sayılı Kanun ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesinde belirtilen şartları sağlamış olmak koşuluyla 22 öğretim üyesi alınacak.

Yeniakit Publisher
2021-08-10 12:59:00 -
DÜ öğretim üyesi alıyor

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre aşvuru süresi, 10.08.2021 tarihinden itibaren 15 (onbeş) gündür. Kadrolara müracaat eden adayların başvurularının Dicle Üniversitesi Senatosunca kabul edilen ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca onaylanan ve (http://www.dicle.edu.tr) adresindeki “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesi” kriterlerine uygun olması gerekmektedir. Bu kriterlere uygun olmayan başvurular kabul edilmeyecektir.

Prof., ve Doç. kadrolarına başvuracak adaylar müracaatlarını istenen belgeleriyle birlikte Rektörlüğün Personel Daire Başkanlığına şahsen yapacaklar.

Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına müracaat edecek adaylar ise hazırladıkları belgeleriyle birlikte kadronun ilan edildiği birime şahsen yapmaları gerekiyor.

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