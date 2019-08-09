DTSO Başkanı Kaya, basın mensupları ile bir araya geldi

Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kaya ve Yönetim Kurulu Üyeleri, basın mensupları ile bir araya geldi.

Bir kafede düzenlenen basın açıklamasına DTSO Başkanı Kaya, Yönetim Kurulu Üyeleri ve basın mensupları katıldı. Basın toplantısında konuşan DTSO Başkanı Kaya, göreve geldikleri günden itibaren kentin önemli sorunlarını çözmeye çalıştıklarını belirtti. Kaya, “Projelerimizde belediye ve valiliğimiz ile nispeten işbirliğini sağladık. Bölgesel düzeyde de işbirliklerini geliştirmeye çalıştık” dedi.

Kaya, daha sonra ile de yerel kurumlar işbirliğinde geliştirdikleri Tekstil İhtisas OSB, Lojistik Köy, 2. Organize Sanayi Bölgesi, vize merkezi, Sur’un yeniden yapılandırılması, Gastronomi Akademisi, Sanayi Mektebi Eğitim ve Tasarım Merkezi ve Girişimcilik Destek Merkezi projelerinden bahsetti. Kaya, Tekstil OSB’de yerlerin hemen hemen dolduğunu, 10 bin istihdam hedeflediklerini, yatırımcıların yüzde 50’sinin batıdan geldiğini belirtti. Kaya, 2. OSB’de yıl sonunda altyapı çalışmalarına başlayacaklarını, organize sanayi bölgeleri, sanayi siteleri gibi sanayi alanlarını valilik ve belediye ortaklığında planladıklarını ifade etti.

Lojistik köye hakkında bilgi veren Kaya, DTSO olarak bir şirket kurduklarını belediye, tekstil, OSB, Diyarbakır OSB, 2. OSB, DESOB, Ticaret Borsası ile işbirliği içinde önemli bir yatırım gerçekleştireceklerini aktardı. Kaya, kent bileşenleri ile birlikte 2 bin 500 dönüm alanı KSS alanı olarak planladıklarını ve hemen yanında 5 bin dönüm rezerv alanı oluşturduklarını aktardı.

“Aidatlara artıştan ziyade düzenleme yaptık”

Daha sonra DTSO Yönetim Kurulu Saymanı Nesih Aktepe oda gelirleri, üyelerden alınan aidatlar ve son bir yıl içinde yapılan değişiklikler hakkında bilgi verdi. Daha hakkaniyetli bir aidat sisteminin oluşturulduğunu belirten Aktepe, artıştan ziyade bir düzenleme yapıldığını daha düşük sermaye sahibi, geliri daha düşük firmaların korunduğunu belirterek, Bursa, Trabzon, Erzurum, Elazığ, Van ve İzmir gibi iller ile kıyaslama yaparak son düzenlemeler hakkında bilgi verdi. Aktepe, “Aidatlarımızı Yönetim Kurulumuzun sorumluluğunda ve Meclisimizin onayı ile yapıyoruz. 7 sınıfta aidatları düzenliyoruz. 1/A derecesinde 2018 yılında 9 bin 477 firmamız yer alıyordu. Bu durumun hakkaniyetli olduğunu düşünmediğimizden, daha düşük sermaye grubundaki firmalardan daha düşük aidat alınması için yeniden düzenledik. 2019 yılında bu gruptaki firma sayısını 3 bin 283 firmaya düşürdük. Yaklaşık 6 bin firmamızı 1/B ve 1/C alt kategoriye indirdik. Haliyle ödemesi gereken aidat tutarları da düşmüş oldu. Yapılan fiyat artışlarından toplam üye sayımızın yüzde 20’si civarında gelir düzeyi ve sermayesi yüksek firmamız etkilendi. Bir yıl için 10 lira, 100 lira, 210 lira değerinde artışlar gerçekleşti. Ancak firmalarımızın yüzde 80’inde artış olmadı, hatta yüzde 65’inde bir indirim gerçekleşti. Yapılan artışların bir işletmeyi ekonomik olarak ne kadar etkileyeceğini kamuoyunun takdirine sunuyoruz” şeklinde konuştu.