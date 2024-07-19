DTO İstihdam Fuarı ve Kariyer Günleri 20 bin kişiye ulaştı

DTO’nun Avrupa Birliği (AB) Ne Eğitimde Ne İstihdamda Olan Gençler İçin İş Gücü Piyasası Destek Programı (NEET PRO) kapsamındaki T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın desteklediği Denizli’deki Ne Eğitimde Ne İstihdamdakiler İş Gücüne Yönetim Bilişim Sistemleri (YBS) İle Dahil Oluyor Projesi’nin son ayında gerçekleştirdiği İstihdam Fuarı ve Kariyer Günleri büyük ilgi gördü. Yönetim Bilişim Sistemleri (YBS/MIS) Uzmanlığının İş Verimine Etkisi Semineri ile başlayan son gün etkinliklerinde, DTO üyesi farklı sektörlerden 54 firma personel alımı için başvuranlarla görüştü. Firmaların temsilcileri ile uzmanlar, iş arayan hiçbir vatandaşı geri çevirmedi.

Prof. Dr. Haşıloğlu'ndan MIS uzmanlığının iş verimine etkisi semineri

DTO Meclis Salonundaki Yönetim Bilişim Sistemleri (YBS/MIS) Uzmanlığının İş Verimine Etkisi Semineri’ni, alanında uzman bir isim olan Prof. Dr. Selçuk Burak Haşıloğlu verdi. Prof. Dr. Haşıloğlu, dinleyecilerine, MIS uzmanlığının organizasyonlar üzerindeki olumlu etkilerini ve bu alanda bilgi sahibi olmanın kariyer gelişimine katkılarını ayrıntılı bir şekilde anlattı. Konuşmacıyı etkinlik boyunca büyük bir dikkatle dinleyen katılımcılar, MIS’in modern iş dünyasındaki önemini daha iyi anlama fırsatı yakaladı.



Semineri, iş dünyasından çok sayıda uzman isim ile işçi adayı takip etti. Katılımcılar ile uzmanlar hem profesyoneller hem de kariyerine yön vermek isteyenler için verimli bir bilgi paylaşımı ortamı da sağlayan etkinlik için, kentteki istihdama önemli katkıda bulunduğuna inandıklarını söylediler; projenin sahibi Denizli Ticaret Odası ile DTO Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Erdoğan ve proje ekibine sektörlere ve vatandaşa tanıdıkları imkân için teşekkür ettiler.



DTO’nun AB destekli projesi ile, iş dünyasında yer almak isteyen herkesin etkinliklere katılarak bilgi ve deneyimlerini artırmaları da teşvik ediliyor. Gelecek günlerdeki etkinlikler ve yeni projeler hakkında bilgi almak isteyenlerin Denizli Ticaret Odası’nın sosyal medyadaki hesaplarında yer alan duyurular ile resmî web sitesinden bilgi alabilirler.

İşverenler ile iş arayanları buluşturdu

DTO’nun hizmet binasında gün boyu devam eden etkinliklerinin Denizli iş dünyası ile iş arayanlar arasında sağlam bir köprü kurduğuna dikkat çeken DTO Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Erdoğan, “İşverenler ve iş arayanlar, Ticaret Odamızın önünde kurduğumuz çadırda bir araya gelerek, kariyer fırsatları ve iş gücü piyasasındaki gelişmeleri değerlendirme şansı buldular. Çadırımızda yüz yüze görüşme imkânı buldular. Halkımız ile üyelerimize ilk kez sunduğumuz bu ortam, iş piyasasındaki dinamikleri gözlemleme ve istihdam fırsatlarını değerlendirme açısından önemli bir platformdu. 20-29 yaş arası lisans mezunu en az 25’i kadın ne eğitimde ne istihdamda olan 50 gencimiz, DTO üyesi imalatçı, ihracatçı, e-tüccar 100 yenilikçi satış ve üretim işletmemiz, seminerlerimize katılan KOBİ’ler, NEET’ler, STK’lar ve kamu kurumları gibi ilgili aktörlerden 500 vatandaşımızı buluşturdu. Kısa adı NEET PRO olan Avrupa Birliği Ne Eğitimde Ne İstihdamda Olan Gençler İçin İş Gücü Piyasası Destek Programı kapsamındaki Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’mızın desteklediği Denizli’deki Ne Eğitimde Ne İstihdamdakiler İşgücüne Yönetim Bilişim Sistemleri İle Dahil Oluyor Projemiz ile, yüksek öğrenimi tamamlamış ya da devam ettiren ve iş arayan gençlerimizi, ücretsiz teorik ve pratik kurslar ve eğitimlerimizle nitelikli aranan elemanlar haline getirerek istihdama hazırladık. Yine bu projemiz kapsamında gerçekleştirdiğimiz İstihdam Fuarı ve Kariyer Günlerimize yoğun ilgi gösterildi; teşekkür ederiz. Biz de fuarımızda stant açarak iş görüşmesinde bulunan firmalarımızı ziyaret ederek yetkililerinden bilgi aldık. Bu arada, etkinliğimize katılım sağlayan vatandaşlarımızla da görüşerek başarılar diledik; onları da dinledik. Büyük ilgi göstererek bu etkinlikte bizi yalnız bırakmayan basın mensuplarımıza da teşekkürü bir borç bilirim. DTO’nun üyesi 54 firmamızın temsilcilerinden ve ekibimizden aldığım bilgiye göre sadece ilk gün 11 bin civarında vatandaşımızla görüşme yaptı; ikinci gün de 9 bin kadar vatandaşımızla buluştu. İki gün boyunca bin 250 civarında da açık iş pozisyonu için başvuruları kabul etti ve kendi kurumları ve alanlarıyla ilgili soruları yanıtladı. İki günde, yaklaşık 20 bin vatandaşımıza ulaşıldığını bildirdiler; bizi sevindirdiler. Kentimizdeki istihdama önemli bir katkıda bulunduğuna inandığımız etkinliğimizdeki başarılarından dolayı başta DTO Avrupa Birliği Türkiye İş Geliştirme Merkezimiz (Denizli ABİGEM) proje ekibimiz olmak üzere, proje ortağımız Denizli Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğü ile Çalışma ve kamu kurum ve kuruluşlarına ve katkı koyan, emeği bulunan herkese teşekkür ederim” dedi.