DSP'yi sarsan istifa! Tek cümle ile duyurdu
31 Mart seçimlerinden DSP'den İstanbul adayı olan Muammer Aydın, "Siyaset ilke ve doğrultu tutarlılığı gerektirir." diyerek partisinden istifa ettiğini duyurdu.30 Haziran 2019 Pazar 16:19
31 Mart seçimlerinde İBB adayı olan 23 Haziran seçimlerinde ise adaylıktan çekilen DSP'li Muammer Aydın, "Siyaset ilke ve doğrultu tutarlılığı gerektirir." diyerek istifa etti.
31 Mart seçimlerinde DSP'den İBB adayı olan 23 Haziran seçimlerinde ise adaylıktan çekilen DSP'li Muammer Aydın, DSP Genel Başkan Yardımcılığı ve Başkanlar Kurulu görevlerinden istifa etti.
DSP'deki görevlerinden istifa etti
Muammer Aydın'ın sosyal medyadan yaptığı açıklama şöyle oldu:
DSP'deki Genel Başkan Yardımcılığı ve Başkanlar Kurulu üyeliğinden istifa ediyorum. Siyaset ilke ve doğrultu tutarlılığı gerektirir. Saygılarımla
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