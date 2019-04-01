DSP'li Güven Hokna aldığı oy oranıyla şaşırttı 31 Mart yerel seçimleri için DSP'den Üsküdar Belediye Başkan adayı gösterilen Güven Hokna, aldığı oy oranıyla şaşırttı. Seçim sürecinde, ilçedeki Nevmekan isimli kafe menüsüne alkol ekleyeceğini açıklayarak kafede başörtülü hanımların çokluğundan rahatsız olduğunu dile getiren Hokna, seçim sonucuyla hayal kırıklığına uğradı.

Demokratik Sol Parti tarafından İstanbul Üsküdar'da belediye başkan adayı olarak gösterilen ünlü oyuncu Güven Hokna, aldığı oy oranıyla şaşırttı. Hokna, an itibariyle yüzde 0,97 oy aldı. Yaprak Dökümü dizisiyle hafızalara kazınan ve DSP tarafından Üsküdar'da belediye başkan adayı olarak gösterilen Güven Hokna, aldığı oy oranıyla şaşırttı. DSP'li Güven Hokna'dan skandal sözler! Aldığı oy oranı Siyasete atılan Güven Hokna'nın Üsküdar'da aldığı oy herkesi şaşırttı. Sandıkların yüzde 65'inin açıldığı an itibariyle Güven Hokna'nın aldığı oy oranı yüzde 0,97'de kaldı. Açılan Sandık Oranı : % 94,62 Katılım Oranı : % 84,38 PARTİ ADAY OY ORANI OY SAYISI

AK PARTİ HİLMİ TÜRKMEN % 47,96 150.321

CHP AHMET KILIÇ % 45,53 142.699

SAADET PARTİSİ YILMAZ BAYAT % 4,42 13.849

DİĞER % 1,01 3.154

DSP RUHUDİL GÜVEN HOKNA % 0,97 3.050

BTP HÜSEYİN TURHAN % 0,09 284

VATAN PARTİSİ ALİ SERDAR BOLAT % 0,02 55

İHSAN BALTACI İHSAN BALTACI % 0 13

MUSTAFA EKŞİ MUSTAFA EKŞİ % 0 12

HACI ÖMER ÖNCÜ HACI ÖMER ÖNCÜ % 0 4

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