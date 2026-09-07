DSP’den ‘disiplin’ vurgusu: Kastamonu İl Başkanı görevden alındı
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Merhum Bülent Ecevit'in vefatının ardından siyaseten toparlanamayarak halk nezdinde tabela partisine dönüşen Demokratik Sol Parti'de (DSP) bir görevden alma haberi daha geldi. Siyasette herhangi bir icraatı ve ağırlığı kalmayan sol parti, Kastamonu İl Başkanı Ayten Urganioğlu'nun örgüt kurulu kararıyla görevden alındığını duyurdu.
Merhum Bülent Ecevit'in vefatıyla birlikte siyaset sahnesinde adeta silinen ve seçmen nezdinde karşılığı kalmayan Demokratik Sol Parti (DSP) yönetimi, Kastamonu İl Başkanı Ayten Urganioğlu'nun görevden alındığını bildirdi.
Gündeme yön verme kabiliyetini tamamen yitiren ve halkın dertlerinden uzak kalan DSP’den yapılan yazılı açıklamada, Urganioğlu'nun, örgüt kurulunun kararı doğrultusunda görevden alındığı belirtilerek, şunlar kaydedildi:
"Alınan karar, parti teşkilatının kurumsal yapısı ve örgütsel işleyişi doğrultusunda gerçekleştirilmiştir. Demokratik Sol Parti, kurumsal yapısına bağlı, güçlü kadrolarla ve disiplinli bir şekilde yoluna kararlılıkla devam edecektir."