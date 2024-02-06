DSP yerel seçim kararını açıkladı!

DSP İzmir'de büyükşehir dahil tüm ilçelerde aday gösterecekDemokratik Sol Parti (DSP) İzmir İl Başkanı Bedri Ateş, AA muhabirine yerel seçimlere dair açıklamalarda bulundu.

A+A-Demokratik Sol Parti (DSP) İzmir İl Başkanı Bedri Ateş, yerel seçimlerde büyükşehir dahil 30 ilçenin tamamında yarışa gireceklerini söyledi.Ateş, yaptığı açıklamada, İzmir'de adayları büyük ölçüde belirlediklerini ve kısa bir süre sonra açıklayacaklarını belirtti.

Güçlü adaylarla seçime gireceklerini vurgulayan Ateş, çok önemli isimlerle görüşmelerin sürdüğünü dile getirdi.DSP Genel BaşkanI Önder Aksakal'ın süreci yakından takip ettiğini aktaran Ateş, "Yerel seçimlerde büyükşehir dahil 30 ilçenin tamamında yarışa gireceğiz.

İzmir Büyükşehir Belediyesi adayımız duyurulduğunda kentte bütün dengeler altüst olacak, çok büyük ses getireceğiz. CHP'nin ya da diğer partilerin bütün dengeleri tamamen altüst olacak." diye konuştu.

CHP'nin içindeki tartışmalardan dolayı birçok kişinin partiden ayrılıp kendilerine geldiğini savunan Ateş, İzmirlilerin belediye hizmetinden memnun olmadığını kaydetti.Belediyelerde hazırladıkları plan ve projelerin hazır olduğunu anlatan Ateş, "Bugüne kadar yapılmayanların nasıl yapıldığını herkes görecek. CHP hiçbir zaman İzmir'in tüm ilçelerinin tamamını alamadı ama biz 30 ilçenin hepsini kazanmış bir partiyiz.

Merhum Ahmet Piriştina döneminde 30'da 30 yapmış bir partiyiz. İşte o nedenle 'biz gitmedik geri geldik' diyoruz." değerlendirmesinde bulundu. Kaynak: DSP İzmir'de büyükşehir dahil tüm ilçelerde aday gösterecek