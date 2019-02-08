DSP liderinden CHP'ye 'sol' eleştirisi: Bölücüleri Meclis'e soktuysanız, bunun adı solculuk olamaz

DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, 31 Mart Yerel Seçim sürecine ilişkin Yeniakit.com.tr'ye açıklamalarda bulundu. 'Millet ittifakı'na yönelik eleştirilerde bulunan Aksakal; "Muhalefet partileri tarafından eleştiriler sadece 'iktidara' yönelik yapılmaz. İktidarın icraatlerine yönelik eleştiriler ayrı, partilerin demokrasiye ve rejimin işleyişine yönelik öngörüleri ya da girişimlerine karşı yapılan muhalefet de ayrıdır. Bakın topluma bir 'ittifak' yapısı dayatıldı. İttifak yapısının içinde asıl anlaşılamayan kısım, birbirleriyle siyaseten aynı istikamette olmayan partilerin biraraya gelmesidir. Halbuki siyaset; ekonomik politikaların ve ülkenin dış politikalarının ortaya konulduğu değerlerdir. Bu değerleri birbirleriyle uyuşmayan partilerin, bir arada olmasını anlamakta güçlük çekiyorum. Yerel seçimler içinde bu ittifakı devam ettirme politikaları ortaya koyuldu. Mesela Anakara'ya bakalım. Ankara'da iki ittifakın adayı var. İttifakların ikisinin de adayı 'ülkücü' Bu millete zulüm değil mi? Ben solcuyum ama kendi görüşüme uygun bir adaya oy veremeyeceğim. Hangisini seçersem seçeyim sonuçta bir 'ülkücü' seçeceğim. Sayın Özhaseki diyor ki; 'ben ülkücüyüm' Mansur Yavaş da ben daha çok 'ülkücüyüm' diyor. CHP gibi bir partiye; devrimci, halkçı ve laikliğe inanmış bir parti diyorsanız, kendi özelliğinizi taşıyan adayları ortaya koyabilirdiniz. Yani Ankara'nın 'sol' seçmenine bir 'ülkücüyü' seçeceksiniz diye dayatmak, demokrasinin dibine kibrit suyu dökmek gibi birşeydir. Biz elbette DSP olarak; partimizin politikalarını bilen ve bu politikaları benimsemiş bir adayımızı Ankara seçmenine sunacağız" ifadelerini kullandı.

'CHP solu temsil etmiyor'

Aksakal CHP'nin 'sol' seçmeni temsil etmediğini vurgulayarak; "Demokratik Sol Parti, 2023 yolunda devletin ve toplumun yönetilmesinde söz sahibi olacak ve Türkiye siyasetinin belirleyici bir partisi haline gelecektir. CHP solun merkezi olabilmiş bir parti değil. Siz ülkenin bölünmez bütünlüğüne karşı siyaset yürüten, adına 'bölücü' dediğimiz siyasi kesimin temsilcilerini meclise taşıdıysanız bunun adı 'solculuk' değil. Yurtseverlik değil. Bunun adı Türkiye'ye yararlı olmayan işler yapmak demektir. Hainlik de demek istemiyorum ama doğru birşey değil. Sayın Deniz Baykal'ın Dışişleri Bakanlığı dışında hiçbir dönemde hükümetlerin yakınında bile yer bulamamış CHP, bu ülkeyi yönetme iddiasında bulunamaz. Devletin sahibi biziz, biz ne dersek doğrudur deyip, kendi seviyelerinin altındaki toplum kesimlerine mesafeli durmaları ya da yukardan bakmaları hadisesi, halkta zaten hissediliyor. Hissedildiği için de CHP, hiçbir şeçimde yüzde yirmiyi doğru düzgün geçemiyor" şeklinde konuştu.