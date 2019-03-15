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DSP Genel Başkanı Aksakal: “CHP’nin ülkeyi yönetmek gibi bir derdi yok”

Demokratik Sol Parti (DSP) Genel Başkanı Önder Aksakal, Ortaca’da partisinin seçim bürosunu ve işletmeleri ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya geldi.

15 Mart 2019 Cuma 11:00
DSP Genel Başkanı Aksakal: “CHP’nin ülkeyi yönetmek gibi bir derdi yok”

Demokratik Sol Parti (DSP) Genel Başkanı Önder Aksakal, Ortaca’da partisinin seçim bürosunu ve işletmeleri ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya geldi. Aksakal, yerel seçimler için destek istedi.


Aksakal, DSP Belediye Başkan Adayı Av. İsmail Can Varol ile seçim bürosunun bulunduğu alanda miting düzenledi.


DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, dürüstlüğün, temizliğin, milliyetçiliğin, bağımsızlığın ve özgürlüğün güvencesi olduklarını söyledi. Aksakal, DSP’nin dürüst bir parti olduğunu belirterek, "Boğazından bu milletin tek 10 kuruşu geçmemiştir. Demokratik Sol Parti özgürlükçü bir partidir. Çünkü DSP’nin iktidarlarında hiçbir devlet memuru kendisini iktidara tabi olarak düşünmemiştir. Görevini yapmıştır. Yapamayan hesabını adalete vermiştir" diye konuştu.


DSP’nin milliyetçi olduğunu vurgulayan Aksakal, "Demokratik Sol Parti, milliyetçi bir partidir. Ecevit’in söylediği gibi milliyetçiliği boş sokak duvarlarına değil, Ege’nin mavi sularına, Orta Anadolu’nun haşhaş tarlalarına, Kıbrıs’ın Beşparmak Dağları’na yazmış bir milliyetçilik vardır DSP’de. Amerika’nın, Türkiye’nin güneydoğusunda yaratmaya çalıştığı sözde devleti baştan reddetmiş, elinin tersiyle iktidarına mal olacağını da bilse buna izin vermemiş, 17 senedir siyasetin uzak noktasında tutulmuş bir partidir" dedi.


CHP’nin ülkeyi yönetmek gibi bir derdi olmadığını söyleyen Aksakal, şunları kaydetti: “27 senedir iktidar arayışında olan CHP’liler de isyan ettiler. Yeter artık dediler bu kadar ayak oyunundan, kendi içlerinde savaştan bıktılar, usandılar. Sonunda yönlerini Ecevit’in partisi ak güvercine çevirdiler. Türkiye’nin gerçek halk partisine çevirdiler. Memleketi yönetmek gibi bir dertleri yok. Kendi aralarında rant, parsel savaşı var.”

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Haber Tarihi: 15 Mart 2019 Cuma 11:00
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