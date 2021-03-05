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Dünya DSÖ'ye koronavirüs çağrısı: Geçersiz sayılsın
Dünya

DSÖ'ye koronavirüs çağrısı: Geçersiz sayılsın

Dünya Sağlık Örgütü ekibi koronavirüsün kaynağını araştırmak amacıyla salgının çıkış noktası olan Vuhan'da araştırma yapmıştı. DSÖ ekibi araştırmanın detaylarını açıklamış ve koronavirüsün insanlara bulaşmasının dört ihtimali olduğunu ifade etmişti. Bilim insanlarından Vuhan'da yapılan incelemeye ilişkin flaş bir çağrı geldi.

Yeniakit Publisher
2021-03-05 16:36:00 -
DSÖ'ye koronavirüs çağrısı: Geçersiz sayılsın

Dünya Sağlık Örgütü'nden (DSÖ) oluşan 13 kişilik ekibin koronavirüsün kaynağını bulmak için salgının başlangıç noktası olarak kabul edilen Çin'in Vuhan kentinde yaptıkları araştırmanın sonuçları merak konusu olmaya devam ediyor. Farklı milletlerden oluşan bir grup bilim insanı, DSÖ ekibinin Vuhan'da yapılan incelemelerin sonuçlarını içeren ve kamuoyuyla paylaşılması beklenen raporun geçersiz sayılması çağrısında bulundu.

"Çin'in verdiği bilgilerle yetinildi"

26 bilim insanının imzasının bulunduğu açık mektupta, Vuhan'a giden ekibin veri paylaşımı konusunda kısıtlandığı ve sadece Çinli yetkililerin paylaşmayı 'tercih ettikleri' verilerle yetinmek zorunda kaldıkları ifade edildi. Bilim insanları mektupta, koronavirüsün kökenlerinin araştırılması konusunda kısıtlama olmadan, kapsamlı yeni bir inceleme yapılması talebinde bulundu.

"Ekip bağımsız bir inceleme yapamadı"

Bilim insanlarının yayınladığı 5 sayfalık açık mektupta, "Mayıs 2020'de Dünya Sağlık Örgütü tarafından zorunlu kılınan 'işbirliğine dayalı' keşif süreci, pandeminin kökenlerinin tam olarak incelenmesine olanak sağlamayı amaçlasa da bu çabaya dahil edilen 'yapısal sınırlamaların', incelemeyi imkansız kıldığına inanıyoruz" denildi.

Mektupta en dikkat çeken ifadeler arasında şu satırlar yer aldı:

"Özellikle, bu süreç kapsamında toplanan ortak ekibin yarısının bilimsel bağımsızlığı 'sınırlı' olabilecek Çin vatandaşlarından oluştuğu, ortak ekibin uluslararası üyelerinin Çinli yetkililerin paylaşmayı tercih ettiği verilerle yetinmek zorunda kaldığı, hazırlanan raporun Çinli yetkililer tarafından onaylanması gerektiği gerçeği konusunda halkı bilgilendirmek istiyoruz. Bu nedenle ortak ekibin koronavirüsün kökenlerine ilişkin tam ve sınırsız bir soruşturma yürütmek için gerekli yetkiye, bağımsızlığa veya erişime sahip olmadığı sonucuna vardık."

DSÖ ekibinin Vuhan ziyareti

DSÖ'ye bağlı biliminsanlarından oluşan 13 kişilik ekip, 14 Ocak'ta özel uçakla Çin'in Vuhan kentine gelmiş, heyet 14 gün karantinada tutulmuş, bu sürede Çinli yetkililerle çevrim içi toplantılarla bilgi alışverişinde bulunmuştu.

Heyet, 29 Ocak'ta başladığ saha çalışmalarında, ilk vakaların görüldüğü Vuhan Deniz Ürünleri Gıda Pazarı'nın yanı sıra Hubey Çin ve Batı Tıbbı Bütünleşik Bölge Hastanesi, Vuhan Jinyintan Hastanesi, Hubey Eyaleti Hastalık Kontrol Merkezi ve Hayvan Hastalıkları Merkezinde incelemeler yapmıştı.

 

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