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DSÖ'nün 147. Yönetim Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi

Yeniakit Publisher
2020-05-22 18:00:34 -
DSÖ'nün 147. Yönetim Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi

CENEVRE (AA) - Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınını kontrol altına almak için ilk günden bu yana gece gündüz çalıştıklarını söyledi.

DSÖ'nün 147. Yönetim Kurulu Toplantısı İsviçre'nin Cenevre kentinde tarihte ilk kez video konferans yöntemiyle gerçekleştirildi.

Yönetim kurulu üyelerine hitap eden Ghebreyesus, DSÖ'nün salgına karşı küresel mücadeleyi koordine etmedeki "başarılarını" madde madde saydı.

Ghebreyesus, küresel siyasi dayanışmayı tesis etmek, teknik tavsiyelerde bulunmak, kaynakları seferber etmek ve lojistik koordinasyonunu sağlamak adına "gece gündüz" çalıştıklarını ifade etti.

DSÖ'nün, 120'den fazla ülkeye milyonlarca tanı testi ve tonlarca kişisel koruyucu ekipman gönderdiğini, gelecek haftalarda çok daha fazlasını göndereceklerini aktaran Ghebreyesus, "Gördüğünüz gibi DSÖ son derece aktif çalıştı. Ülkeleri desteklemek, virüsü bastırmak ve hayat kurtarmak için elimizden gelen her şeyi yapmaya devam edeceğiz." dedi.

Öte yandan toplantıda 2020-2021 dönemi Yönetim Kurulu Başkanlığına Japon Dr. Hiroki Nakatani'nin yerine Hindistan Sağlık Bakanı Harsh Vardhan seçildi.




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