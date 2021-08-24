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Dünya DSÖ'den uyarı: Sadece 1 haftalık malzeme kaldı
Dünya

DSÖ'den uyarı: Sadece 1 haftalık malzeme kaldı

Dünya Sağlık Örgütü, yaşanan son gelişmeler nedeniyle Afganistan'a sağlık malzemelerinin ulaştırılamadığını, ülkede sadece 1 haftalık tıbbi malzeme kaldığını açıkladı.

Yeniakit Publisher
2021-08-24 16:14:00 -
DSÖ'den uyarı: Sadece 1 haftalık malzeme kaldı

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), düzenlediği çevrim içi etkinlikte Afganistan’daki sağlık durumu ile ilgili bilgiler paylaştı.

DSÖ yetkilileri, Afganistan'daki sağlık tesislerinin yüzde 95'inin çalışmaya devam ettiğini, ancak bazı kadın personelin görevlerine dönmediğini ve bazı kadın hastaların artık evlerinden çıkmaktan korktuklarını söyledi.

Üst düzey bir bölgesel yetkilinin yaptığı açıklamada, Dünya Sağlık Örgütü'nün Afganistan'da yurtdışından tıbbi ekipman teslimatlarının Kabil havaalanındaki kısıtlamalar tarafından engellenmesinden sonra yalnızca bir hafta yetecek kadar malzemeye sahip olduklarını aktardı.

Test sayısında ciddi düşüş

DSÖ'nün Doğu Akdeniz ofisinden yetkililer, Birleşmiş Milletler (BM) ajansının ayrıca Afganistan'daki mevcut karışıklığın Covid-19 enfeksiyonlarını artırabileceğinden endişe duyduklarını bildirdi.

DSÖ yetkilileri testlerin geçen hafta yüzde 77 oranında düştüğünü aktarırken, aşılamanın da düştüğünü vurguladı.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan DSÖ bölge müdürü Ahmed Al-Mandhari, "Kabil, Kandahar ve Kunduz'daki sağlık tesislerine ve ortaklarına hızla hayat kurtaran malzemeleri dağıttık, ancak DSÖ'nün şu anda ülkede yalnızca bir hafta yetecek kadar malzemesi var” derken, “Dün itibarıyla bu malzemelerin yüzde 70'i sağlık tesislerine teslim edildi" diye konuştu.

Dünya Sağlık Örgütü, Dubai'den cerrahi ekipman ve ciddi yetersiz beslenme kitleri de dahil olmak üzere 500 tondan fazla tıbbi malzeme teslimatının Kabil havaalanındaki kısıtlamalar nedeniyle ertelendiğinin altını çizdi.

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