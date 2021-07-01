DSÖ'den tedirgin eden uyarı: Yeni bir koronavirüs dalgası kapıda

Koronavirüse karşı büyük mücadele devam ederken, aşılamaların hızla devam ettiği Türkiye, İsrail ve Avusturya gibi ülkelerde, normalleşme adımları atılmaya başladı. Normalleşme beklenen bölgeler arasında yer alan Avrupa'dan ise tam tersi yönde haberler geldi. Avrupa'da koronavirüs hasta sayılarının yükselmesinin ardından Dünya Sağlık Örgütü'nden bir uyarı geldi. Örgüt, Avrupalı yetkilileri, yeni bir dalgaya karşı önlem almaya davet etti.

"Yeni bir dalga yaşanacak"

WHO Avrupa Direktörü Hans Kluge; kısıtlamaların gevşetilmesi, seyahatlerin artması, kalabalıkların daha fazla bir araya gelmesi nedeniyle kıtada koronavirüs vakalarının geçen hafta yüzde 10 arttığını söyledi. Hans Kluge, "Disiplini olmaya devam etmezsek, WHO Avrupa bölgesinde yeni bir dalga yaşanacak" dedi.

Delta varyantı yayılımda etkili

Kluge, ilk olarak Hindistan'da tespit edilen Delta varyantının birçok yerde hızla artmasının vaka artışlarında etkili olduğunu kaydetti. Avrupa Birliği (AB) Hastalık Kontrol Merkezi (ECDC) tarafından hazırlanan bir rapora göre, daha bulaşıcı olan Delta varyantı, Ağustos ayı sonunda AB'deki yeni vakaların yüzde 90'ını oluşturacak.

"Aşı programı yeteri kadar iyi gitmiyor"

Kluge, 53 ülkeden oluşan ve birçok Orta Asya ülkesini de kapsayan WHO Avrupa bölgesinde de aynı dönemlerde Delta varyantının baskın hale gelebileceğini vurguladı. Aşı programının virüse karşı gerekli korumayı sağlayacak düzeyde ilerlemediğini belirten Kluge, WHO Avrupa bölgesinde aşılama oranının genel nüfus içinde yüzde 24 olduğunu, yaşlıların yüzde 50'si ile sağlık çalışanlarının yüzde 40'ının hala aşılanmadığını söyledi.

"Aşılar Delta varyantına karşı da koruyor"

Kluge, toplumsal bağışıklığın sağlanması için ise yetişkin nüfusun yüzde 80'inin aşılanması gerektiğini vurguladı. Mevcut aşıların Delta varyantına karşı da koruma sağladığı, korumanın yüksek düzeyde olması için iki doz aşı olmak gerektiği belirtiliyor.

Vaka sayıları en fazla artan ülkeler

İngiltere, İskoçya, Galler ve Kuzey İrlanda'dan oluşan Birleşik Krallık, Avrupa'da vaka sayıları en fazla artan ülkelerden. Ülkede bugün, son 24 saatte 27 bin 989 vaka görüldüğü açıklandı ve bu Ocak ayı sonundan bu yana kaydedilen en yüksek sayı. Başbakan Boris Johnson, vaka sayılarında büyük artış olduğunu ancak bunun ağır hastalık ve ölüm oranlarına artış olarak yansımadığını söyledi.Aşı programının "enfeksiyon ve ölüm arasındaki bağı kopardığının" açık şekilde görüldüğünü belirten Johnson, bu durumun 19 Temmuz'da kısıtlamaların tümüyle kaldırılması planı doğrultusunda "temkinli ve geri dönülmez bir şekilde adım atma" olanağı sağladığını söyledi.Hükümet, kademeli olarak gevşetilen kısıtlamaların tamamının kaldırılmasını 21 Haziran'dan 19 Temmuz'a ertelemişti.

"EURO 2020 yayılımı hızlandırdı"

WHO yetkilileri ayrıca Avrupa Futbol Şampiyonası'nın (EURO 2020) da Avrupa'da vaka sayılarındaki artışta etkili olduğuna işaret ediyor.

WHO Acil Durum Sorumlusu Catherine Smallwood, sorunun stadyumlarla sınırlı olmadığını belirterek, "Oralara giden insanlar nasıl seyahat ediyor, kalabalık otobüs konvoylarıyla mı? Maçları izlemek için kalabalık barlara mı gidiliyor? Bunlara bakmak lazım" dedi. Smallwood, "Sürekliliği olan bu etkinlikler virüsün yayılmasını hızlandırıyor" diye konuştu.

Almanya İçişleri Bakanı Horst Seehofer ise UEFA'nın EURO 2020 maçlarını kalabalık seyirci kitlelerinin izlemesine izin veren kararını "sorumsuzluk" olarak değerlendirdi. UEFA ise bu konuda gerekli önlemlerin ilgili bölge kamu sağlığı kurumlarının düzenlemeleri ile uyumlu olduğunu kaydetti.